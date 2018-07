Un estudio revela que los solteros son más felices que los casados porque son más "autosuficientes"

Una doctora en psicología de la Universidad de California defiende que los solteros tienen una vida más placentera que los casados. La investigadora Bella DePaulo ha analizado más de 800 investigaciones de los últimos 30 años y ha llegado a la conclusión de que los solteros tienen más sentido de la autodeterminación y más posibilidades de desarrollarse como personas.

Estas conclusiones de la convención anual de la Asociación Estadounidense de Psicología, ponen en tela de juicio la sabiduría convencional que afirma que el matrimonio hace que las personas vivan más, sean más felices y estén más sanas.

”Uno de los estudios de personas que llevaban solteras toda la vida demuestra que la autosuficiencia les beneficia: cuanto más autosuficiencia, menos probabilidades tenían de experimentar emociones negativas. En las personas casadas pasaba todo lo contrario”, explica DePaulo en declaraciones a The Independent .

Este estudio se hace eco de unas estadísticas, correspondientes a Inglaterra y Gales, que muestran que durante los últimos 14 años el número de personas solteras ha aumentado en un 25%, mientras que la cifra de casados lo ha hecho solo en un 2%. El total de personas que optaron por vivir solas ha aumentado significativamente.

Los científicos advierte de los riesgos de invertir toda la vida en una única persona, aunque DePaulo afirma que a menudo los solteros se sienten discriminados y son víctimas de prejuicios que la gente usa contra ellos a modo de argumento.

Mientras tanto, los estudios académicos no corroboran la idea de que el matrimonio comporte automáticamente una vida feliz, sana y más larga. “Los científicos actualmente advierten los riesgos de invertir toda la vida en una única persona”, y, según Bella DePaulo, no hay razones sostenibles para arriesgarse tanto, “llegando a la conclusión de que en la vida las relaciones verdaderas no pueden limitarse al nexo conyugal o a los vínculos entre los padres y los hijos”.