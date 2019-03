"Estamos hartos de Berlusconi"

En palabras de Berlusconi, la imagen de un policía romano atacado es la más vergonzosa de los incidentes "protagonizados por bandas organizadas".

Más de 100 personas, entre agentes y manifestantes, resultaron heridas. Cuarenta estudiantes fueron detenidos. "Roma arde", titulan algunos periódicos, mientras otros se preguntan "Qué confianza" se ha ganado Berlusconi.

Una joven que participó en las protestas asegura que la gente, simplemente, "está harta de Berlusconi".

Los servicios de limpieza se esfuerzan en borrar los rastros del estallido de ira en las calles, mientras Berlusconi parece más preocupado por la imagen que las protestas ofrecen de Italia que por la continuidad de su gobierno. Asegura que espera encontrar una mayoría más amplia "y seguir haciendo reformas sin pasar por las elecciones", concluye.

Adelantar los comicios no está en sus planes. Dice que en otros países "hay ejemplos de gobiernos estables que no cuentan con mayoría en sus parlamentos" y menciona el caso de Barack Obama, que no tiene mayoría en una de las cámaras "y nadie dice que no pueda gobernar", asevera el primer ministro italiano.

Pese a todo, Berlusconi se muestra seguro y no ha lamentado que se produzcan escenas de trifulcas en el Parlamento con tal de seguir en el poder. 'Il cavaliere' remata asegurando que tiene más apoyos de los que parece.