Esperanza Santos, de MsF, sobre el terror a los drones en zonas de guerra: "Nunca se sabe dónde van a matar"

Esperanza Santos es enfermera madrileña y lleva 20 años trabajando con Médicos Sin Fronteras. Ha estado en zonas de conflicto como Siria, Yemen, Sudán o Gaza, zonas en las que ha visto atrocidades que duele recordar, lo ultimo ataques con drones.

Ahora también son utilizados como herramientas de guerra que matan de manera indiscriminada a civiles. Así nos lo ha contado Esperanza en una entrevista a Antena 3 Noticias: "Estás escuchando y viendo un dron encima de tu cabeza todo el día y no sabes donde va atacar, la presión psicológica y el miedo psicológico que crean los drones sobrevolando una población es muy alto".

Las poblaciones en zona de conflicto no pueden desconectar en ningún momento, tampoco cuando tienen que abandonar sus casas nos comenta Esperanza: "Estamos viendo gente que ha tenido que salir de sus casas en repetidas ocasiones y que incluso en ese desplazamiento también pueden ser atacados, porque son ataques indiscriminados a territorios enteros. Hemos visto como algunos de nuestros hospitales han sido atacados, o el mercado que teníamos al lado. Nuestro personal de Gaza y de Sudán nos cuentan como han perdido a muchas de sus familias por culpa de estos ataques indiscriminados".

Y los que utilizan los drones saben muy bien el objetivo que se marcan como afirma la cooperante de Médicos Sin Fronteras: "Están atacando civiles, civiles e infraestructuras, ataques indiscriminados en zonas urbanas que causan muchas víctimas; guarderías, hospitales, campos de desplazados enteros, escuelas, ataques en los que se mata a gran cantidad de civiles. Dejan a poblaciones enteras sin acceso a servicios básicos, a agua, a electricidad y esto ocasiona epidemias, colapso en los hospitales, es lo que llamamos las víctimas silenciadas".

La última misión de esta coordinadora de emergencias ha sido en Gaza. Esperanza estuvo centrada en Al Mawasi, la zona costera de Jan Younis, desde donde organizó diversos equipos de Médicos Sin Fronteras tanto en el norte (ciudad de Gaza) como en el sur de la Franja.

