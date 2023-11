Los españoles evacuados de Gaza: "Aún no sabemos cuál es el plan del gobierno para nosotros"

Finalmente son 139 los hispano palestinos que han salido de Gaza con destino a España. Llegan a la base de Torrejón de Ardoz, en un vuelo procedente de El Cairo, en Egipto, dispuestos a emprender una nueva vida. Alguno de ellos tienen familiares ya establecidos en España pero para la mayoría supone iniciar una nueva vida desde cero.

El Cónsul Honorífico de España en Gaza, Salah el Sousi, de 73 años y coordinador de los españoles en Gaza, asegura que todos se sienten "aliviados". Han podido descansar físicamente aunque será muy "difícil olvidar lo vivido durante los últimos 40 días" asegura.

"No hay alternativa de volver"

Salah ya ha sido evacuado de Gaza en dos ocasiones anteriores pero asegura que ésta vez será muy diferente: " Hay incertidumbre, no sabemos que programa nos prepara el gobierno español pero es diferente de otras evacuaciones, porque teníamos alternativa de volver". Ahora, sin embargo "no tenemos ninguna alternativa de volver porque no hay ninguna Gaza ya , está arrasada totalmente, bajo escombros, no hay casas, ni pisos" afirma el cónsul quien añade que él ha perdido sus tres casas, donde vivían sus dos hijos y también en la que vivía él. "Todo mi trabajo, todos mis ahorros" cuenta Salah el Sousi, profesor universitario, a Antena 3 Noticias.

El grupo de españoles llegan con la incertidumbre de ver que es lo que les depara su vida en España. " Primero escuchar que es lo que nos van a ofrecer, con todo el agradecimiento, con todo el proceso de evacuación y con todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno español, y no sólo el gobierno, también el pueblo español con sus manifestaciones, con la solidaridad de España con nosotros, es un consuelo", afirma el Sousi.

Desconocen los planes del gobierno

"Vamos a escuchar que planes tiene el gobierno para acoger a estas 140 personas" añade el cónsul que cuenta que hay personas que tienen familia y van a reagruparse con ellos. Otros, en cambio, "están en mi situación que como yo están sin nada en absoluto". Insiste en que hasta que no estén en España no conocerán cual es el programa " sólo sabemos que vamos a ser acogidos, que vamos a ser acogidos de una forma humana, estupenda, pero hasta que límites, en que consiste , eso nos lo dirán una vez que estemos allí".

Ni refugiados, ni inmigrantes

Sí que han pedido que no se les trate como "inmigrantes" ni "refugiados, ya que lo considero como una humillación". Explica por qué: "la gente evacuada son de una graduación superior, todos son universitarios, hay ministros y quiero que nos traten como tal. Simplemente ese es mi consuelo".

Están dispuestos a lo que sea para "conseguir un poco de tranquilidad y estabilidad " dice Salah el Sousi. No hay que olvidar que vuelven a España "nuestro país, España nuestro refugio y nuestra tranquilidad" concluye.

Los que quedan en Gaza

Aún queda dentro de Gaza otro grupo de hispano-palestinos y sus familiares directos. Son unas 45 personas, que se inscribieron en los listados en el último momento, y cuya salida ya se está tramitando. Se dará en una fecha "próxima" aún por determinar.