Encuentran un bebé de 8 meses en una casa llena de animales vivos y en descomposición

Una pareja ha sido detenida después de que la policía encontrara a su bebé de ocho meses en condicione "insalubres". El menor era criado con más de 40 animales en Carolina del Sur, Estados Unidos.

La policía acudió después de la alerta del Departamento de Servicios Sociales. En ella avisaban que Kayla Renard y Nicholas Foley tenían a su bebé de 8 meses viviendo en un "ambiente inseguro", según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Honea Path. Al llegar, la policía "descubrió graves condiciones insalubres e inseguras" en el hogar.

Los agentes encontraron el domicilio repleto de numerosos animales, incluyendo mapaches, conejos, perros, gatos, gallinas y animales muertos. Asimismo habían heces y desechos de animales por toda la vivienda.

"En mis más de 30 años de servicio, nunca me he encontrado con una situación tan horrible que involucrara condiciones insalubres y una cantidad tan grande de animales", indica la policía en el comunicado según 'People'. Sin embargo, no reveló cuántos animales muertos se encontraban dentro de la casa, pero explicaron que había una cabra en descomposición en la bañera.

Kayla Renard y Nicholas Foley fueron acusados ​​de conducta ilegal hacia un niño y maltrato animal, además de violaciones de las ordenanzas municipales. Según la policía, los padres no mostraron ninguna emoción al ser detenidos. "Sentados allí, tranquilos y sin ninguna emoción. Sin expresiones faciales", dijo.

"Uno pensaría que estarían un poco molestos porque alguien se llevara a su bebé de ocho meses, que la policía estuviera allí y descubriera las horribles condiciones de esta casa. Uno pensaría que tendrían que saber que estaban en problemas", añadieron.

La doctora Kim Sanders, directora de PAWS del condado de Anderson, explicó que se encontraron 41 animales vivos en la casa: 25 perros, tres gatos, cinco mapaches, seis pollos y dos conejos. También se encontraron seis animales muertos en la propiedad, incluyendo un cabrito muerto hallado en un táper en la cocina. Sanders comentó que los animales estaban "severamente deshidratados, cubiertos de heces y la mayoría extremadamente demacrados".

"El hogar no era apto para ningún ser vivo, y mucho menos para una bebé de ocho meses", afirmó. "Todos los animales están recibiendo atención médica y se espera que se recuperen. El trauma emocional que sufrieron será un desafío mayor", añadió.

