El emotivo mensaje de un hombre sobre el matrimonio: "No estarás con una mujer sólo"

Actualmente es la preocupación de varias personas, tanto hombres como mujeres. ¿El matrimonio significa estar sólo con una persona para el resto de la vida? Cansado de esta cuestión, Dale Partridge escribió en sus redes sociales que se trata de un pensamiento equivocado.

Partridge aclara que te casas con muchas versiones de la misma pareja. A lo largo del matrimonio, conoces y te enamoras de una versión distinta de tu mujer. "Trato de recordar a los hombres que el matrimonio es impresionante", indicó a Today.

Dale Partridge lleva siete años casado, y sigue enamorado de su mujer y de cada "versión" de ella. Tienen dos hijos y el tercero viene en camino.

La publicación de Dale Partridge

"Los hombres están demasiado preocupados de que el matrimonio los deje con 'una sola mujer' para el resto de sus vidas. Eso no es cierto. Yo me enamoré de una escaladora de 19 años, me casé con un amante de los animales de 20 años, formé una familia con una madre de 24 años, luego construí una granja con una ama de casa de 25 años y hoy estoy casado con una mujer sabia de 27 años. Si tu mente está sana, nunca te cansarás de 'una mujer'. En realidad, te verás abrumado con la cantidad de versiones hermosas de ella que llegas a descubrir con los años. No digas no al matrimonio, di que sí y sigue diciendo que sí hasta el día de tu muerte".