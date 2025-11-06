Vídeo: El tifón Kalmaegi deja 114 muertos, 127 desaparecidos y un paisaje catastrófico en Filipinas

El tifón Kalmaegi ha dejado al menos 114 muertos en Filipinas y 127 desaparecidos, según indica la Oficina de Defensa Civil. El tifón, que tocó tierra en siete ocasiones en el archipiélago, inundó pueblos enteros en la isla de Cebú y en Negros Occidental.

En esas regiones de las islas, el tifón Kalmaegi ha dejado un paisaje totalmente destruido. El país ha decidido declarar el Estado de calamidad nacional para agilizar la respuesta a la emergencia y frenar el encarecimiento de algunos alimentos básicos, según indica EFE.

Casi dos millones de personas en más de 360 localidades se han visto afectadas por Kalmaegi, conocido en el país como Tino, de las cuales más de medio millón se encuentran desplazadas.

