Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

LA PREVISIÓN

Mercedes Martín: "Mañana viernes llegará otro frente"

Un frente muy activo recorrerá mañana el noroeste peninsular y alcanzará el norte de Cáceres, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y el Cantábrico oriental en las próximas horas. Dejará tormentas con granizo y rachas de viento intensas.

Mercedes Martín

La previsión de Mercedes Martín | Antena 3 Noticias

Publicidad

Mercedes Martín
Publicado:

Durante la tarde-noche de ayer miércoles, las tormentas fuertes afectaron a la zona centro -especialmente Madrid y Castilla-La Mancha- y, de madrugada, avanzaron hacia el noreste, donde se registraron las más intensas. Desde primeras horas de este jueves, las lluvias han sido muy abundantes en Cataluña, Aragón y Baleares.

Según los últimos datos de AEMET, actualizados hasta primeras horas de la tarde, la lluvia seguía siendo muy destacada en el nordeste: Caldes de Montbui (Barcelona) acumula 80,6 l/m²; Rasquera (Tarragona), 74,6 l/m²; Sant Hilari (Girona), 63,0 l/m²; Cabo de Creus, 58,8 l/m²; y Figueres, 51,8 l/m². También sobresalen los 45,8 l/m² de Girona y los más de 40 l/m² en estaciones del Pirineo oscense, como Seira (42,2 l/m²) y Aínsa-Sobrarbe, La Serreta (41,6 l/m²), mientras que en As Pontes (A Coruña) ya se han recogido 49,4 l/m².

En Barcelona y Girona continúan activos los avisos por lluvias y tormentas, tanto en el litoral como en el prelitoral y en áreas del Pirineo y del Ampurdán. AEMET prevé acumulados de hasta 20 l/m² en una hora y no descarta picos puntuales de 30 l/m² por la mañana en tramos del litoral de Girona y de Barcelona. Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento intensas, con avisos vigentes desde la madrugada hasta última hora del día.

Mañana viernes: ambiente más otoñal

Un nuevo frente atravesará la Península de oeste a este. El ambiente será plenamente otoñal en muchas capitales del interior: Burgos y Soria rondarán los 12 °C; León, Salamanca, Madrid o Valladolid se moverán entre 13 y 15 °C; y, en buena parte de la Meseta, las máximas quedarán en 14–17 °C. En el Cantábrico, pese a nubes y lluvia, los valores se mantendrán alrededor de 19–20 °C en A Coruña, Oviedo, Santander o Bilbao.

En el Mediterráneo el cambio será menor y aún se alcanzarán alrededor de 23 °C en Valencia y Alicante, y 24 °C en Málaga. Palma quedará en torno a 21 °C. En Canarias continuará el ambiente suave, cerca de 26 °C tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria.

Las mínimas también descenderán de cara a la próxima madrugada. En el interior, Ávila se quedará en torno a 2 °C; Burgos y Soria, sobre 4 °C; y Madrid, León o Ciudad Real amanecerán cerca de 5 °C. En el Mediterráneo el descenso será más moderado, unos 13 °C en Valencia y Alicante y cerca de 16 °C en Palma, mientras que en Canarias las mínimas rondarán los 20 °C.

La nieve podrá aparecer en los Pirineos a partir de 2.000 metros por la mañana, bajando a unos 1.500 metros a lo largo del día. El ambiente desapacible se completará con vientos muy fuertes en puntos del Cantábrico y del norte del Mediterráneo.

Este frente no será tan intenso como el de hoy jueves y, para la tarde del sábado, ya debería haberse retirado, dejando un final de sábado y un domingo en general sin lluvias en la mayor parte de España, con temperaturas algo más bajas que las de jornadas anteriores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Mañana viernes llegará otro frente"

César Gonzalo

El frío llega de golpe con un temporal que se va y otro que llega, con nieve en los Pirineos: La advertencia de César Gonzalo

Lluvias torrenciales en Cataluña

Alerta naranja en Cataluña por fuertes lluvias: 47 vuelos cancelados en El Prat y carreteras cortadas por incidencias

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero avisa: "Llegan más tormentas y una bajada de temperaturas"

Puesta de sol en Llodio (Álava)
Fotos espectadores

La mejor foto del tiempo de octubre de 2025

César Gonzalo
Temporal atlántico

Llega un frente tormentoso con avisos hasta por tornados: la previsión detallada de César Gonzalo

Miércoles complicado en el oeste. Avisos de nivel naranja, riesgo importante, por fuertes tormentas en Galicia, Andalucía y Extremadura. Las lluvias se irán extendiendo para llegar al centro durante la tarde. No llegarán a Canarias, Baleares ni al sureste del país. Además el viento seguirá soplando con fuerza en el oeste y montañas del norte, para dejar una tarde menos cálida que la de ayer.

La previsión del miércoles 5 de noviembre de 2025
Previsión tiempo

Mercedes Martín: “Vientos huracanados y tormentas con granizo para el miércoles”

Este miércoles, las lluvias se extenderán a zonas del interior y se activan los avisos de nivel naranja por tormentas en Huelva, Sevilla y Cádiz.

La previsión de César Gonzalo

Llega el viento sur: hoy con una tarde muy cálida y mañana con un carrusel de tormentas

Mercedes Martín

Del calor anómalo al desplome térmico y las tormentas: la advertencia de Mercedes Martín sobre el cambio de tiempo

César Gonzalo

Comienza con sol y tardes cálidas, pero César Gonzalo avisa que las lluvias volverán durante la semana

Publicidad