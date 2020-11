Elecciones Estados Unidos 2020: ¿Cuáles son los estados en los que se decide al nuevo presidente?

Las elecciones presidenciales 2020 de Estados Unidos se celebran en todos los estados de la Unión, que lógicamente tienen distinto peso demográfico y por lo tanto influencia en el resultado de la carrera por la presidencia el 3 de noviembre. Pero tradicionalmente hay algunos que, no tanto por población, alcanzan una importancia especial en el mapa electoral americano. Esto también tiene que ver con la coyuntura política de cada elección.

Para empezar, republicanos y demócratas tienen más o menos peso en algunos estados y saben los resultados que pueden conseguir. En otros, la opinión pública varía más o en unas elecciones es más incierta. Ahí es donde centran sus campañas electorales, el grueso de su maquinaria propagandística y, claro, las visitas de sus candidatos. Donald Trump y Joe Biden pueden ir varias veces a ciudades de esos estados durante la campaña.

Los 13 a tener en cuenta

Los especialistas estiman que hay hasta 13 estados en el mapa electoral de Estados Unidos que no manifiestan un resultado claro al final de la campaña y por lo tanto no se sabe si se van a decantar por Trump o Biden. De estos hay que destacar los que tienen más peso en el Colegio Electoral. Entre ellos está Iowa, Minnesota, Nevada, New Hamspshire, Ohio, Georgia...

Se podría reducir la lista a 6: Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Florida y Arizona. Los 'estados péndulo' tienen también relación con su reciente historia económica, algunos forman parte del cinturón industrial o 'del óxido'. Lugares de Wisconsin, Pensilvania o Michigan que perdieron su antigua industria pesada y que tradicionalmente habían votado demócrata hasta que en las anteriores elecciones le dieron el triunfo a Donald Trump.