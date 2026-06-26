VÍDEO: Un padre salva a su hija tras recibir una alerta segundos antes del terremoto en Venezuela

Un aviso recibido en el teléfono móvil apenas unos segundos antes del terremoto permitió a un padre poner a salvo a su hija antes de que comenzara a temblar el suelo en Venezuela.

Según las imágenes difundidas tras la catástrofe, el hombre recibió la alerta en su dispositivo y reaccionó de inmediato. Sin perder un instante, corrió hasta la habitación donde se encontraba la menor, la cogió y ambos abandonaron la estancia justo antes de que el fuerte seísmo comenzara a sacudir el edificio. Aunque el margen de reacción fue mínimo, esos pocos segundos resultaron decisivos para evitar una tragedia.

Las labores de rescate continúan contrarreloj entre edificios derrumbados. En muchas zonas la destrucción es total y los equipos de emergencia intentan localizar a posibles supervivientes escuchando las voces de quienes permanecen atrapados bajo los escombros.

El balance de víctimas sigue siendo provisional y continúa aumentando con el paso de las horas. Por el momento, se han contabilizado al menos 589 fallecidos y 2.980 heridos. Además, entre las víctimas mortales hay cuatro ciudadanos españoles y otras 99 personas permanecen desaparecidas. El ministro José Manuel Albares ha confirmado que cuatro españoles han sido localizados bajo los escombros y que las labores para rescatarlos se han intensificado.

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