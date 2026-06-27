Terremoto en Venezuela: crece la angustia de familias españolas entre desaparecidos y desinformación

La incertidumbre y la angustia crecen entre las familias españolas que buscan noticias de sus seres queridos tras el terremoto de Venezuela. Es el caso de Ángel Vera, que está intentando localizar a sus suegros. "Necesitamos que alguien vaya y nos ayude, porque no tenemos ni idea", explica entre lágrimas. La familia sabe que el edificio donde vivían se desplomó, pero desconoce si lograron salir antes o si permanecían en su interior. "Estamos devastados, solo nos queda un porcentaje mínimo de fe", lamenta.

El Gobierno canario ha confirmado el fallecimiento de Isabel Jara, delegada de Canarias en Venezuela, que residía en la Guaira. Su hija denuncia la escasez de medios en las labores de rescate y asegura que "hay vecinos trabajando con las uñas, no hay maquinaria".

La tragedia afecta también a otros ciudadanos españoles. Cuatro miembros de una familia gallega, que se encontraban de vacaciones en el país, continúan desaparecidos. Sus allegados denuncian la falta de información oficial y la dificultad para conocer el estado de los afectados.

Mensajes falsos

La familia Hernández-Taberneiro llegó a recibir una captura que supuestamente confirmaba que sus familiares estaban a salvo, pero finalmente resultó ser falsa. "No hay información oficial del Gobierno, solo fotos que la gente comparte por Facebook o WhatsApp", denuncia el hijo mayor del desaparecido. Y es que esa es la única vía que tienen a día de hoy: redes sociales, páginas web y aplicaciones en las que circulan miles de fotografías. En ellas los familiares buscan, con esperanza, encontrar a sus seres queridos.

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