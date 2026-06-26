Desesperación en La Guaira, zona cero de los terremotos: "Escuché gritar ayer a mis cuatros hijos y no sé si siguen vivos"

Venezuela afronta, como puede, uno de los mayores desastres naturales de su historia reciente tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que han azotado al país sudamericano durante el pasado miércoles. Las autoridades del país informan en el último balance oficial, 920 fallecidos y 2.980 heridos por todo el territorio venezolano. Las autoridades siguen buscando supervivientes entre los escombros. El estado vecino de Caracas, La Guaira, ha sido el más afectado por los terremotos y concentra gran parte de la devastación. Más de un centenar de edificios han sucumbido a la fuerza bruta de los seísmos y decenas de miles de familias han sufrido las consecuencias directas.

Sigue la búsqueda

Decenas de miles de ciudadanos venezolanos siguen buscando entre los escombros a sus familiares más cerca de la desesperación que de la esperanza. "Hemos luchado con la esperanza de sacarlos vivos" -afirmaba desconsolado uno de los familiares de los desaparecidos. Muchas personas que vivían en las zonas más afectadas y que lo han perdido todo cuentan su realidad tras los seísmos: "Tengo el corazón en la mano y no sé que hacer", cuenta una de las afectadas.

Venezuela pide ayuda

"Mi mamá dejó de respirar ayer por la tarde", estas son las palabras de un niño que ha perdido a su madre a causa de los terremotos. Personas que saben que sus familias están entre los escombros por que los han escuchado: "Tengo a mis cuatro hijos aquí dentro que están ahí con mi mamá que los escuché gritar anoche y no sé si siguen vivos". Muchos venezolanos denuncian la falta de ayuda de las autoridades del país: "Ayuda por favor es urgente, han sacado a nueve personas con las uñas".

La comunidad internacional volcada

Continúan las operaciones de rescate por todo el territorio en especial en la zona cero de los terremotos. Cientos de personas permanecen en refugios improvisados o espacios abiertos, pendientes de noticias sobre familiares desaparecidos y con el miedo e incertidumbre de las nuevas réplicas de los seísmos. La magnitud del desastre es tal que la comunidad internacional está comenzando a movilizarse. Varios países han anunciado el envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria para apoyar las tareas de búsqueda y asistencia para las decenas de miles de damnificados.