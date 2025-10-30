EE.UU anuncia el temido repliegue de tropas en Europa y la OTAN analiza las consecuencias

El Gobierno de los Estados Unidos ha confirmado lo que se temía. Está iniciando un repliegue de tropas en Europa, comenzando por el flanco oriental de la OTAN. La reducción más destacada afecta a una brigada de infantería del Ejército estadounidense, que se encontraba desplegada en Rumanía, entre otros países aliados, que regresará a su base de origen en Kentucky. El propio Ministerio de Defensa de Rumanía lo ha hecho oficial y aclara que no se trata de una retirada total, sino de un ajuste motivado "por las nuevas prioridades de la Administración”.

Según el Ministerio rumano de Defensa, la medida consiste en poner fin a la rotación de una brigada que estaba desplegada con unidades en Rumanía, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. En Rumanía estaba desplegada una cifra estimada de más de 1.700 militares estadounidenses en abril de este año, y se prevé que tras el repliegue queden alrededor de 1.000 en ese país.

La OTAN reacciona con cautela

En un comunicado, la OTAN ha insistido en que: “la Alianza cuenta con sólidos planes de defensa y estamos trabajando para garantizar que mantenemos las fuerzas y capacidades adecuadas para disuadir posibles agresiones y garantizar nuestra defensa colectiva”. Por su parte, Estados Unidos ha tratado de minimizar el impacto afirmando que “el repliegue en Europa no implica menos compromiso” y que “no cree que la protección del continente quede mermada”.

"La medida no representa un abandono sino una redistribución"

En su versión oficial se recuerda que este ajuste responde a que los aliados europeos han incrementado su capacidad y responsabilidad de defensa, lo cual permite un reposicionamiento norteamericano.

Desde el Pentágono se argumenta que la medida no representa abandono sino una redistribución: “Esto no es una retirada de Estados Unidos de Europa o una señal de menos compromiso con la OTAN o el artículo 5”, afirmó el comando de las fuerzas estadounidenses en Europa y África.

Inquietud entre los países aliados

Este repliegue se produce en un momento de tensión en Europa del Este, mientras el conflicto de Ucrania sigue activo y se multiplican los actos de agresión rusa. Que Estados Unidos dé el paso de reducir una brigada que apoyaba la presencia ampliada de la OTAN en Rumanía y países cercanos genera inquietud entre algunos aliados.

Por su parte, Rumanía ha afirmado que la presencia aliada sigue siendo “considerable” y que su armamento y capacidades,por ejemplo en la base de Deveselu, se mantendrán, lo cual, según sus autoridades, garantiza que la seguridad estratégica del país no se vea comprometida.

Además, los contingentes estadounidenses en Europa siguen siendo mayores que los que había antes de la invasión de Ucrania en 2022, por lo que, en términos comparativos, no se está regresando al nivel de retiro total.

¿Por qué ahora?

El cambio de postura de Washington obedece principalmente a dos factores. Por un lado, una revisión de su “postura militar global” que prioriza el Indo-Pacífico y la competencia con China. Por otro, la convicción de que los socios europeos deben asumir una mayor parte de la carga militar colectiva.

Por eso, detener la rotación de la brigada se considera “un paso” dentro de un ajuste mayor, no necesariamente el único.

El anuncio de Estados Unidos marca un punto de inflexión en la estrategia de la OTAN y los despliegues en Europa del Este. Aunque no significa una retirada radical ni inmediata de todos los efectivos, sí supone un cambio que los aliados deberán gestionar cómo compensar el repliegue estadounidense, cómo reforzar sus propias capacidades y cómo asegurar que la disuasión frente a eventuales agresiones permanezca intacta.

La OTAN se encuentra ahora ante un reto clave: mantener cohesión, credibilidad y eficacia mientras su principal socio ajusta su presencia en Europa

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.