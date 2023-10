El drama de las familias de los rehenes de Hamás: "Hay un bebé y un niño de tres años... Los quiero de vuelta"

Ya hace seis días desde el inicio del conflicto en la Franja de Gaza y el Gobierno israelí de Netanyahu ya ha confirmado la identidad de 97 rehenes secuestrados por Hamás.

Este jueves, Hamás ha difundido a través de sus redes sociales oficiales un vídeo en el que muestra la supuesta liberación de tres rehenes israelíes, una madre y sus dos hijos. Las imágenes se han vuelto virales, pero Israel de momento no ha confirmado que la información sea cierta.

Los familiares de los rehenes están muy angustiados y piden la liberación inmediata de sus seres queridos, aunque ni siquiera tienen claro dónde podrían estar retenidos.

Un padre desesperado

Varios miembros de Hamás entraron a la fuerza en un Kibutz en el que se encontraban dos hermanos. Uno de ellos, Yair, llevaba muchos años viviendo allí. Su hermano se encontraba allí de visita. Ahora, su padre no tiene noticias de ninguno de los dos.

"Me comunico con el mejor amigo de mi hijo que vive en el Kibutz y me informa que no los encuentra", expresa el hombre. "Entendí perfectamente lo que estaba diciendo pero quería no entenderlo", lamenta.

Desde ese momento, su padre no para de analizar los vídeos que difunde Hamás con la esperanza de que aparezcan en pantalla. "Nuestra deducción es que están en Gaza", concluye.

Bebés y niños

Otra de las rehenes se llama Vivian. Ella es activista, tiene 74 años y lleva toda su vida dedicada a los demás. "Se dedicaba a llevar chicos, especialmente niños, de Gaza a hospitales israelíes para ser tratados con tratamientos contra el cáncer", explica una amiga suya, que pide desesperadamente que dejen a todos los rehenes regresar a sus hogares.

"Hay un bebé de nueve meses y un niño de tres años. Y mi tía tiene la enfermedad de Parkinson. Los quiero de vuelta", ha asegurado otra de las familiares de las víctimas de los secuestros del Movimiento de Resistencia Islámica. Una petición a las milicias de Hamás que hasta el momento no tiene respuesta.