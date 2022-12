Trump despide a todos los asesores de la Casa Blanca en la lucha contra el VIH

La Casa Blanca ha despedido al actual consejo de asesores para la lucha contra el VIH/sida en lo que todavía no está claro si se trata de una remodelación del organismo o la disolución 'de facto' que temen algunos de sus antiguos integrantes dada la inacción de la que acusan a la actual administración en la lucha contra la enfermedad.

Estos ceses -- enviados por carta y sin aportar explicaciones -- tienen lugar después de que seis de los 16 miembros del consejo abandonaran voluntariamente el grupo el pasado mes de junio, acusando al presidente, Donald Trump, de ignorar todas sus propuestas.

"Simplemente no le importa", escribió uno de los dimitidos, Scott A. Schoettes, en una columna para el magacín Newsweek. "La Administración Trump no tiene estrategia alguna para combatir la epidemia, no admite la opinión de expertos y, lo más preocupante, está impulsando una legislación que va a dañar a quienes viven con el VIH y revertirá o paralizará las importantes victorias que hemos conseguido en la lucha contra esta enfermedad", escribió Schoettes en verano.

Ahora, la dirección ejecutiva del consejo, que abandera B. Kaye Hayes, ha confirmado a la CNN el cese de sus integrantes "en un esfuerzo para incorporar nuevas voces" a un nuevo consejo que comenzaría en 2018 y para el que se espera contar incluso con los despedidos actuales.

"Los miembros actuales del Consejo de Asesores Presidenciales sobre el VIH/Sida han recibido ya la carta por la que se les informa de la finalización de su nombramiento", según el comunicado de Hayes, que puntualiza que "los cambios en la composición de los comités asesores son un fenómeno común". Este no es el primer consejo de asesores que Trump ha desmantelado desde que asumiera el cargo. El pasado mes de agosto, el presidente norteamericano ya dio orden de disolver el panel de expertos federales en cambio climático.