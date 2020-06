Trump afirma que los senadores republicanos "parecen idiotas" por su fracaso para derogar el Obamacare

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado contra los senadores republicanos por la derrota anoche de la iniciativa para derogar parcialmente la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, el Obamacare, y ha afirmado que "parecen idiotas". "Los republicanos del Senado JAMAS vencerán si no consiguen una votación de 51 votos YA. Parecen idiotas y están perdiendo el tiempo", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

Republicans in the Senate will NEVER win if they don't go to a 51 vote majority NOW. They look like fools and are just wasting time......