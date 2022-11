Los mensajes que Melania Trump transmite con su vestuario y oculta a su marido

Omarosa Manigault es la ex asesora de la Casa Blanca y acaba de publicar un libro en el que habla en contra del presidente Trump. Cuenta en él que la primera dama está deseando divorciarse del presidente. También que Melania utiliza su vestuario para lanzar mensajes ocultos a su marido.

Cada complemento y gesto de Melania Trump es analizado al detalle. En una ocasión, Melania escogió una chaqueta para ir a visitar un albergue de niños inmigrantes que habían sido separados de sus padres.En la espalda de la chaqueta se leía el mensaje "la verdad es que no me importa, ¿y a ti?". Las críticas no tardaron en llegar. Trump salió en su defensa

Un blusa rosa también llamó la atención por su lazo al cuello, dicen que era un guiño a los orígenes de la lucha feminista. Para muchos, la única forma de Melania para criticar el machismo de su marido.