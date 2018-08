Donald Trump podría tener un hijo secreto con una ex ama de llaves

Un exportero de la Torre Trump asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un romance con una ex ama de llaves, quien se quedó embarazada y dio a luz a un bebé, hijo que el magnate mantiene en secreto.

Según explica Dino Sajudin, el exportero, no ha podido contar antes esta historia porque tenía un contrato con American Media Inc. (AMI) que le prohibía hablar sobre ello y la CNN afirma haber tenido acceso a una copia del "acuerdo con una fuente" entre Sajudin y AMI. Según esta copia, el acuerdo se firmó el 15 de noviembre de 2015, un año antes de que Trump llegara a la Presidencia del país, y establecía que AMI tenía derechos exclusivos sobre esta historia, aunque sin relatar más detalles sobre ella que los siguientes: "La fuente entregará a AMI información al respecto del hijo ilegítimo de Donald Trump...".

"AMI no deberá ninguna compensación a la fuente si AMI no publica la exclusiva...", establece este acuerdo que recoge CNN y por el que Sajudin recibiría 30.000 dólares "pagaderos a la publicación que se establece a continuación". Además, recoge que el periodo de exclusividad de este acuerdo no expiraría y se extendería a "perpetuidad". Para asegurarse de ello, AMI impone una cláusula de un millón de dólares que Sajudin tendría que pagar "en el evento de que la fuente incumpla esta disposición".

No obstante, Marc Held, abogado de Sajudin, ha señalado que su cliente ya puede contar la historia porque AMI lo ha liberado del contrato.

'The New Yorker', por su parte, ya publicó en abril la historia del contrato entre la empresa y el portero, quien también se la confirmó a CNN, pero AMI dijo que la historia "no era creíble" y la Casa Blanca nunca de pronunció.