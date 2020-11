Donald Trump planea indultar a su exasesor Michael Flynn, quien mintió al FBI sobre sus relaciones con Rusia

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene pensado indultar a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre sus contactos rusos para interferir en las elecciones de estados unidos, según ha informado el portal de noticias estadounidense 'Axios'.

'The New York Times' también ha publicado esta información citando a fuentes "no identificadas", que aseguran también que Trump plantea el indulto de Flynn en los últimos días como presidente de los Estados Unidos antes de la llegada de John Biden.

Flynn, un general retirado del Ejército estadounidense, se declaró culpable en 2017 de mentir al FBI sobre las conversaciones que tuvo con el embajador de Rusia en EEUU, Sergei Kisliak, en las semanas previas a la toma de posesión de Trump. y por lo tanto, de una supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Tras haberse declarado culpable, Flynn dimitió tan solo 22 días después de entrar en la Administración Trump.

La fiscalía estadounidense que investigaba el caso, apuntó en su momento que Flynn conversó sobre sus contactos con Rusia con miembros del equipo de Trump y llegó, incluso, a llamarles por teléfono mientras estaban en el exclusivo club del mandatario en Mar-a-Lago, en la costa sureste de Florida

En caso de ser perdonado, Flynn sería el cargo de más alto perfil indultado por el presidente de EEUU desde que asumió el cargo.