Donald Trump niega haber recibido un informe sobre pagos de Rusia a los talibanes para que mataran a soldados estadounidenses en Afgainstán

El presidente de EEUU, Donald Turmp, recibió a finales de febrero un informe de la Inteligencia estadounidense que aseguraba que Rusia había ofrecido recompensas a milicias vinculadas con los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional en Afganistán, informaron medios locales este martes.

Esta nueva revelación, publicada por la CNN y The New York Times, llega después de que la Casa Blanca negara que Trump hubiera recibido información sobre el asunto y haya restado importancia a las conclusiones de la comunidad de Inteligencia al asegurar que sus datos son dudosos.

Uno de los funcionarios que cita The New York Times asegura que el mandatario recibió la información específicamente el 27 de febrero, mientras que otra fuente calcula que fue a "finales de febrero"; y la CNN estima que fue en algún momento de la primavera.

Trump supuestamente no suele acudir en persona a las sesiones diarias de los servicios de Inteligencia y muchas veces tampoco presta atención a esa información cuando se la entregan por escrito, según han informado en varias ocasiones medios locales.

Este mismo fin de semana, el mandatario aseguró que no había sido informado sobre las supuestas acciones rusas e instó a The New York Times a revelar "su fuente anónima". El viernes, The New York Times reveló que la Inteligencia de EEUU había llegado hace meses a la conclusión de que Rusia ofreció en secreto dinero a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional y soldados estadounidenses. En total, 20 estadounidenses murieron en combate en Afganistán el pasado año, pero no está claro si algún caso podría haber estado vinculados con esta trama.

El portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, explicó que se están evaluando los informes de inteligencia sobre Rusia y los talibanes, pero aseguró que "hasta la fecha, el Departamento de Defensa no tiene pruebas que corroboren las recientes acusaciones encontradas en reportes" de prensa. "De todos modos, -añadió Hoffman- siempre nos tomamos con la mayor seriedad la seguridad de nuestras fuerzas en Afganistán y en todo el mundo, y por tanto adoptamos continuamente medidas para evitar daños por posibles amenazas".

El Kremlin ha negado las acusaciones, mientras que los talibanes dijeron el domingo que nunca han recibido ayuda militar de otros países, incluido Rusia, durante las dos décadas de conflicto.

EEUU y Rusia mantienen posturas enfrentadas en torno a muchos conflictos actuales y han llegado a chocar con dureza, por ejemplo, en Siria, pero Trump ha optado por una política más amistosa con Moscú que sus predecesores. EEUU y los talibanes firmaron el pasado febrero un acuerdo de paz que prevé la completa retirada en un plazo de 14 meses de las tropas internacionales destacadas en Afganistán, pero aún están pendientes de resolverse conversaciones entre los insurgentes y el Gobierno de Kabul.