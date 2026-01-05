La captura de Maduro sitúa a Cuba, México y Colombia en el centro de la estrategia de Trump

La operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos en tribunales federales ha generado un efecto dominó en las relaciones entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos. Más allá del caso venezolano, las últimas declaraciones del presidente Donald Trump han puesto sobre la mesa la posibilidad de extender acciones similares hacia otros países de la región, en particular Colombia y México, y han puesto bajo presión al gobierno cubano.

Trump afirma que replicar en Colombia lo que ha sucedido en Venezuela le “suena bien”, argumentando, como siempre, preocupaciones sobre narcotráfico y seguridad fronteriza. Sus palabras reflejan una escalada en la retórica de Washington, que ya ha sido percibida como amenaza por varios líderes regionales.

En torno a Cuba, Trump aseguró que la isla “parece estar a punto de caer” por su situación económica y su dependencia histórica del petróleo venezolano, aunque indicó que no considera necesaria una intervención militar directa por el momento. Esta percepción se produce en medio de informes sobre la muerte de oficiales cubanos durante la operación en Venezuela, lo que ha intensificado la indignación del gobierno en La Habana y podría recalentar la histórica tensión entre ambos países.

América Latina, entre la soberanía y la presión de EE.UU.

México, por su parte, ha sido objeto de duras críticas por parte de la Casa Blanca, que ha señalado la inacción del gobierno ante el poder de los cárteles y el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Trump ha señalado que “habrá que hacer algo” en México si no se redoblan los esfuerzos contra el narcotráfico, lo que ha generado inquietud en la diplomacia mexicana y pone a prueba la cooperación tradicional en materia de seguridad bilateral.

La posible expansión del enfoque de seguridad estadounidense hacia estos países ha provocado reacciones encontradas. Algunos gobiernos latinoamericanos han condenado enérgicamente la intervención en Venezuela, calificándola de violación del derecho internacional, y han pedido que la Organización de las Naciones Unidas intervenga para frenar cualquier escalada. Otros analistas advierten que la presión de Washington podría desestabilizar aún más el tejido político y social de la región, alimentando tensiones internas y debilitando la confianza en mecanismos diplomáticos tradicionales.

En este escenario de alta tensión, América Latina se enfrenta a un momento crítico. Se encuentra entre la defensa de su soberanía y la negociación de compromisos con una potencia que redefine su política hemisférica bajo nuevos términos, en un contexto marcado por la polarización y el auge de discursos nacionalistas.

