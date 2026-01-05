Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Latinoamérica

La captura de Maduro sitúa a Cuba, México y Colombia en el centro de la estrategia de Trump

La inesperada captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha desatado una ola de reacciones y advertencias en toda América Latina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que la acción podría extenderse a otros países como Cuba y Colombia.

Gustavo Petro y Ra&uacute;l Castro

Gustavo Petro y Raúl CastroReuters

Publicidad

Laura Tarsà
Publicado:

La operación militar estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos en tribunales federales ha generado un efecto dominó en las relaciones entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos. Más allá del caso venezolano, las últimas declaraciones del presidente Donald Trump han puesto sobre la mesa la posibilidad de extender acciones similares hacia otros países de la región, en particular Colombia y México, y han puesto bajo presión al gobierno cubano.

Trump afirma que replicar en Colombia lo que ha sucedido en Venezuela le “suena bien”, argumentando, como siempre, preocupaciones sobre narcotráfico y seguridad fronteriza. Sus palabras reflejan una escalada en la retórica de Washington, que ya ha sido percibida como amenaza por varios líderes regionales.

En torno a Cuba, Trump aseguró que la isla “parece estar a punto de caer” por su situación económica y su dependencia histórica del petróleo venezolano, aunque indicó que no considera necesaria una intervención militar directa por el momento. Esta percepción se produce en medio de informes sobre la muerte de oficiales cubanos durante la operación en Venezuela, lo que ha intensificado la indignación del gobierno en La Habana y podría recalentar la histórica tensión entre ambos países.

América Latina, entre la soberanía y la presión de EE.UU.

México, por su parte, ha sido objeto de duras críticas por parte de la Casa Blanca, que ha señalado la inacción del gobierno ante el poder de los cárteles y el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Trump ha señalado que “habrá que hacer algo” en México si no se redoblan los esfuerzos contra el narcotráfico, lo que ha generado inquietud en la diplomacia mexicana y pone a prueba la cooperación tradicional en materia de seguridad bilateral.

La posible expansión del enfoque de seguridad estadounidense hacia estos países ha provocado reacciones encontradas. Algunos gobiernos latinoamericanos han condenado enérgicamente la intervención en Venezuela, calificándola de violación del derecho internacional, y han pedido que la Organización de las Naciones Unidas intervenga para frenar cualquier escalada. Otros analistas advierten que la presión de Washington podría desestabilizar aún más el tejido político y social de la región, alimentando tensiones internas y debilitando la confianza en mecanismos diplomáticos tradicionales.

En este escenario de alta tensión, América Latina se enfrenta a un momento crítico. Se encuentra entre la defensa de su soberanía y la negociación de compromisos con una potencia que redefine su política hemisférica bajo nuevos términos, en un contexto marcado por la polarización y el auge de discursos nacionalistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Quién es Delcy Rodríguez, la heredera del poder en Venezuela tras la captura de Maduro

laSexta Noticias Fin de semana (03-01-25) Delcy Rodríguez exige la liberación de Maduro

Publicidad

Mundo

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela, streaming en directo

Alvin Hellrstein, el juez que procesará a Maduro

Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que dirigirá el histórico juicio a Nicolás Maduro

Gustavo Petro y Raúl Castro

La captura de Maduro sitúa a Cuba, México y Colombia en el centro de la estrategia de Trump

Imagen de archivo de la primera dama francesa, Brigitte Macron
Francia

Condenados a entre 4 y 8 meses de cárcel los 10 ciberacosadores que difundieron bulos diciendo que Brigitte Macron había nacido hombre

Noticias de Venezuela de hoy 5 enero: La última hora de la situación en el país tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro
Internacional

Noticias de Venezuela de hoy 5 enero: La última hora de la situación en el país tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro

La otra cara de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: bulos, IA y vídeos fuera de contexto
VERIFICA A3N

La otra cara de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: bulos, IA y vídeos fuera de contexto

Desde imágenes falsas sobre la detención de Nicolás Maduro hasta vídeos sacados de contexto tras el ataque de Estados Unidos. Ante un acontecimiento de tal envergadura es importante verificar todas las publicaciones que circulan en redes sociales. Te contamos más detalles en 'Verifica A3N' para que no piques. No olvides consultar siempre fuentes fiables.

El presidente de EE.UU., Donald J Trump regresa a la Casa Blanca
Venezuela

Trump amenaza con un segundo ataque a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: "Estamos listos"

El presidente estadounidense no descarta la posibilidad de una nueva intervención en el país latinoamericano.

Llegada de Maduro a la sede de la agencia antidroga

VÍDEO: Las imágenes de la detención de Nicolás Maduro, desde su foto esposado hasta su llegada a la cárcel

Maduro, de camino a su comparecencia ante el juez en Nueva York

Última hora de la situación de Venezuela hoy en directo: Nicolás Maduro llega al tribunal donde será juzgado junto a Cilia Flores

Marcha en Caracas tras la detención de Nicolás Maduro

La resaca del arresto de Maduro: un domingo de cárcel, protestas y pulso internacional

Publicidad