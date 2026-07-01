Al menos 6 muertos en el incendio de un edificio de 10 plantas en Amberes

Al menos seis personas han perdido la vida y otras han resultado heridas en el incendio de un bloque de viviendas en la ciudad belga de Amberes. Según informan las autoridades locales, el fuego se originó en el octavo piso de un bloque que cuenta con 10 plantas y en la que habitan alrededor de 200 personas, las cuales ya han sido evacuadas por seguridad. Ahora, los bomberos trabajan en las labores de extinción, según el medio belga VRT.

De momento, los esfuerzos se centran en tratar de sofocar el incendio. Además, ni los bomberos ni la policía belga han descartado que pueda haber más fallecidos. Los heridos más graves han sido trasladados a hospitales cercanos y los leves están recibiendo tratamiento en el lugar. Las causas del incendio todavía no se han esclarecido pero algunos vecinos del bloque apunaban a que podría haberse originado debido a unas obras en el tejado del edificio.

Los equipos de emergencia recibieron la primera llamada de aviso a las 09:53 horas del miércoles, según un comunicado de la Policía de Amberes difundido por Europa Press. En esa nota se subraya que los bomberos continuarán trabajando "horas" en la zona para tratar de sofocar las llamas y asegurar el edificio.

Según relata el diario flamenco 'Het Laatste Nieuws', el fuego está resultando difícil de extinguir, si bien ya se ha logrado frenar su avance y ahora los bomberos están yendo puerta por puerta para determinar si aún queda gente dentro de las viviendas. Los residentes del edificio afectado que lograron salir a tiempo están por el momento en un centro de la tercera edad cercano a la espera de poder volver a sus domicilios, mientras que los vecinos de edificios cercanos han recibido un mensaje de texto de alerta y la recomendación de cerrar puertas y ventanas por el intenso humo.

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