VIDEO | Varios ciudadanos se enfrentan a un policía venezolano por robar dinero de los escombros en La Guaira

Cuatro agentes de policía han sido detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de "bienes económicos" de entre los escombros de los edificios derrumbados en La Guaira, territorio al norte de Caracas y el más afectado por los terremotos de la semana pasada.

Varios vídeos publicados en redes sociales muestran a los ciudadanos de la localidad enfrentándose a un agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que portaba dólares en efectivo en una bolsa y que, presuntamente, habría recogido de entre los escombros. En estas mismas imágenes, se puede ver a los ciudadanos indignados rompiendo los billetes e increpando al agente, al que tacharon de "vergüenza".

Según informan las autoridades venezolanas, los agentes del CICPC fueron expulsados del organismo y serán llevados ante los tribunales. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló a través de sus redes sociales que estos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales", actos por los que, según asegura el mandatario, "serán juzgados como corresponde".

"Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", añadió.

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