Muere Victor Willis, el policía de los Village People, a los 74 años

El vocalista principal y uno de los fundadores del icónico grupo Village People, Victor Willis, ha fallecido a los 74 años tras padecer una enfermedad "breve pero muy agresiva", según ha confirmado la propia banda a través de un comunicado en sus redes sociales en el que también piden respeto a la privacidad de la familia.

Nacido en Texas en 1951 y criado en San Francisco, Willis fue una pieza clave en la creación y éxito a nivel internacional del grupo disco en la década de los 70, además de por su papel como voz principal, el cantante también compuso algunos de sus mayores éxitos como 'YMCA'. 'Go West' o 'In The Navy', canciones atemporales que marcaron una época en la música.

La estética del grupo, caracterizada por la representación de varios arquetipos masculinos, como policías, marineros, trabajadores o vaqueros convirtieron el grupo en un fenómeno global. Willis llegó a encarnar a varios de estos personajes, aunque popularmente se le conocía como el agente de policía, contribuyendo a una identidad visual que los convirtió en figuras reconocibles en todo el mundo.

En pleno éxito mundial en 1980, el cantante decidió abandonar el grupo para emprender nuevos proyectos en solitario. Sin embargo, años después volvería al grupo, convirtiéndose en el único miembro fundador que continuaba actuando sobre el escenario con giras internacionales y nuevos conciertos.

Batalla por los derechos de autor

Victor Willis protagonizó una importante batalla judicial por los derechos de autor de las canciones que había compuesto junto a Jacques Morali. En 2012 logró una histórica victoria que le permitió recuperar parte de los derechos de los éxitos del grupo, consolidando el reconocimiento a su trabajo de composición.

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