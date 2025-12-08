El Louvre se desmorona: un robo, una inundación y ahora una huelga ahondan la crisis del museo

La situación del museo del Louvre, en París, es cada vez más preocupante. A la inundación de la biblioteca de antigüedades egipcias y el deterioro de más de 400 obras, ahora hay que sumar el llamamiento a la huelga del personal el próximo 15 de diciembre.

Los trabajadores del Museo del Louvre convocaron este lunes una huelga a partir del día 15 que podría prolongarse los días siguientes, en un contexto de una fuerte controversia por el estado vetusto de algunas de sus instalaciones y por el robo de joyas de la corona de Francia que sufrió en octubre.

El objetivo de ese paro "prorrogable", que se votó por unanimidad en una asamblea general a propuesta de las centrales CGT, CFDT y Sud, es denunciar las condiciones de trabajo y la falta de recursos, según fuentes sindicales citadas por los medios.

El robo del siglo

El pasado 19 de octubre un comando de cuatro hombres, todos detenidos y encarcelados desde entonces, dejó en evidencia los puntos débiles del museo. Dos ladrones usaron un elevador para alcanzar el segundo piso, romper una ventana y entrar a la Galería Apolo, que da al río Sena, donde robaron joyas valoradas en 88 millones de euros. Aún no se han recuperado.

"El Louvre puede ser el museo más grande del mundo, pero eso no significa que no sea frágil"

"El Louvre puede ser el museo más grande del mundo, pero eso no significa que no sea frágil", explica Laurence des Cars. Para la directora del Louvre hay que reforzar la seguridad y hacerlo rápido: Des Cars anunció el mes pasado la instalación de cien cámaras de seguridad hasta finales de 2026 y un puesto móvil avanzado de la policía nacional para vigilar el museo, que en lo que va de año ha acogido a 8,2 millones de visitantes y espera superar los 9 millones a finales de diciembre.

Más allá de la vigilancia, el edificio también empieza a mostrar sus grietas. Tan sólo un mes después del robo hay que cerrar otra ala del museo: diferentes obras y documentos antiguos resultaron dañados el pasado 27 de noviembre tras una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias del Museo del Louvre. La avería se originó en unas tuberías cuyo mal estado era conocido y parte del material sería irrecuperable.

Los problemas no acaban ahí. El 17 de noviembre el museo ya había cerrado un espacio de oficinas y, por precaución, una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de 1930 en esa zona del complejo. "Tenemos cada vez menos recursos y hay que enfrentarse al desgaste del edificio", lamenta Christian Galani, miembro del sindicato CGT-Culture.

Subirán el precio de las entradas

El museo subirá el precio de la entrada a los visitantes no europeos un 45% en el caso de los recorridos individuales a partir del 14 de enero de 2026; pasará a costar 32 euros en lugar de los 22 actuales. También subirá el precio de los grupos con guías acreditados, hasta los 28 euros, donde también el número de participantes se limitará ahora a 20 personas.

Los trabajadores piden inversión y una nueva orientación del gasto y prometen movilizaciones. Se espera no obstante que esta subida de precios aumente los ingresos de la institución entre 15 y 20 millones de euros al año, que se destinarán sobre todo al proyecto 'Louvre - Nouvelle Renaissance', cuyo objetivo es modernizar y transformar el museo para dar respuesta a sus problemas estructurales.

Notre Dame, más visitada este año

En 2024, el Museo del Louvre recibió un total de 8,7 millones de visitantes, de los el 77% procedía del extranjero. Lo cierto es que durante el último año y desde su reapertura tras el incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa con 11 millones de visitantes, por encima del Louvre o la torre Eiffel.

