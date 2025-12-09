Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cancelan la rueda de prensa de María Corina Machado en Oslo al desconocer su paradero

A tan solo un día de la entrega de los Premio Nobel, no se conoce el paradero de la venezolana.

A3 Noticias de la mañana (10-01-25) María Corina Machado, liberada tras ser detenida por el chavismo en Caracasatresplayer.com

Irene Rodríguez
Publicado:

El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego del Nobel otorgó a la opositora María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz 2025. Este martes, a las 13:00 horas, estaba previsto una rueda de prensa. Sin embargo, no se ha celebrado porque se desconoce el paradero de la venezolana.

El Instituto Nobel de Noruega ha cancelado la convocatoria ante los medios. Previamente había sido aplazada sin explicar el motivo, aunque informaron que la nueva hora de la comparecencia se publicaría "con un mínimo de dos horas de antelación". En un comunicado aseguraron que Machado "ha declarado en entrevistas lo difícil que será el viaje a Oslo, Noruega": "Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz".

Cabe recordar que la venezolana tiene impuesta una prohibición de viajar por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro y su última aparición pública de Corina fue en enero de 2025. Sin conocer dónde se encuentra, ella misma avisó de que se personaría en Oslo, informó el sábado el Instituto Nobel a la Agencia EFE.

Su hermana, Clara Machado, aseguró a la emisora colombiana Blu Radio, que estaba "intentando llegar a Oslo" porque "su deseo es estar acá y recoger el premio". Y añadió no saber "más nada". Además de ella, en la capital noruega también se encuentran varios familiares de la premiada, entre ellos su madre.

A pesar de las incógnitas sobre el paradero de Machado, su hermana, está convencida de que recogerá el premio: "Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio". Otro de los rostros conocidos que han viajado es el presidente Electo de Venezuela, Edmundo González, quien lleva exiliado en España desde 2024.

La entrega el Premio Nobel de la Paz llega en un momento de fuertes tensiones. Las tropas militares estadounidenses están desplegadas en las costas venezolanas, porque, según Donald Trump, busca erradicar el narcotráfico. Sin embargo, para el Nicolás Maduro, se trata de una amenaza para provocar un cambio de régimen.

Más de una veintena de ataques han realizado los estadounidense a supuestas embarcaciones con droga, donde han matado a 87 personas, en estos tres meses. El pasado 22 de noviembre, Venezuela se encuentra en una crisis de conectividad aérea, después de que Trump cerrase el espacio aéreo del país. Lo que aumenta las incógnitas sobre cómo y cuándo ha salido María Corina Machado del país, en el caso de que hubiera sucedido.

