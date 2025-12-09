2025, un año negro para la prensa en el mundo: "Los periodistas no mueren, los matan"

Reporteros Sin Fronteras publica anualmente el número de periodistas asesinados, encarcelados, secuestrados y desaparecidos en el mundo. Un año más, la investigación demuestra los riesgos a los que se enfrentan muchos reporteros en diferentes partes del mundo por ejercer su profesión, que incluso puede llegar a costarles la vida.

De los 67 reporteros que han perdido la vida durante este 2025, casi la mitad (29) ha sido a manos del Ejército israelí. Según la organización, más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023.

El resto de reporteros asesinados han sido víctimas de la guerra o del crimen organizado y el segundo país más mortífero es México, con 9 reporteros muertos.

Desde hace años, el país norteamericano se consolida como el Estado sin guerra más peligroso para la prensa, donde las principales víctimas son reporteros locales que publican en páginas web o medios regionales los crímenes que sufren sus comunidades.

"En regiones enteras carcomidas por el crimen organizado en convivencia con la corrupción de las autoridades locales, son los periodistas de esas propias poblaciones y municipios los que, de una forma casi heroica y con unos medios muy modestos, ejercen la profesión", asegura la vicepresidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, a Antena 3 Noticias.

Sus asesinatos son una forma de silenciamiento, agravada por la impunidad: más del 90% de los casos quedan impunes.

"Es muy barato matar a un periodista en México, cuesta muy poco dinero contratar a un sicario para matar a un periodista local. Es barato también en términos de impunidad porque nunca nadie responde ante esos crímenes, especialmente los autores intelectuales", añade Cachera.

En países como Ucrania, el Ejército ruso ha seguido atacando a los periodistas, y Sudán se consolida como un campo de batalla especialmente letal para la profesión periodística. Cuatro reporteros han sido asesinados en el ejercicio de sus funciones este año, al menos dos de ellos tras ser secuestrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Más de 500 reporteros entre rejas

503 periodistas están encarcelados en 47 países del mundo. El régimen de Xi Jinping es el mayor carcelero, con 121 reporteros encerrados en cárceles chinas. En segundo lugar se sitúa Rusia, con 48 periodistas encarcelados, y muy cerca Birmania, con 47.

Vladimir Putin (26) y Benjamín Netanyahu (20) son los mayores carceleros de periodistas extranjeros.

Además, en 2025, siete reporteros fueron tomados como rehenes por los rebeldes hutíes, lo que convierte a Yemen en el país con más periodistas secuestrados en los últimos doce meses. En Siria, pese a haberse cumplido un año de la caída de Bashar al Asad, no existe información sobre los reporteros que fueron secuestrados durante su régimen.

Más de un centenar de reporteros desaparecidos

135 periodistas permanecen desaparecidos en todo el mundo, algunos desde hace más de 30 años.

Los países con más desapariciones son Siria (37 reporteros) y México (29).

“De ser testigos privilegiados de la historia, los periodistas se han convertido progresivamente en víctimas colaterales, testigos incómodos, moneda de cambio, peones en juegos diplomáticos, hombres y mujeres a los que hay que eliminar”, asegura Thibaut Bruttin, director general de RSF.

