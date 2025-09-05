Donald Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa a "Departamento de Guerra"

Según funcionarios de la Casa Blanca, esta medida que cambiará el nombre al Departamento de Defensa de Estados Unidos por el de “Guerra”, busca dejar una huella o marca simbólica en la que es la mayor institución del gobierno federal.

Con esta orden ejecutiva que el presidente estadounidense firmará este viernes, no sólo se cambiará el nombre de dicha institución, sino que también permitirá cambiarlo al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como a otros altos cargos. Pasarán a llamarse como “Secretario de Guerra" o “Subsecretario de Guerra”. Además, permite a Hegseth proponer acciones legislativas para hacer definitivo este cambio.

No es la primera vez que Trump ha realizado renombramientos a lugares e instituciones desde que llegó a la Casa Blanca. Ejemplo de ello son el cambio al Golfo de México como “Gulf of America” para uso federal, aunque no es vinculante para gobiernos estatales ni privados, o la restauración de nombres originales de bases militares modificados tras protestas por discriminación racial.

Modificado tras la II Guerra Mundial

Hasta 1949, el hasta ahora conocido como Departamento de Defensa, se llamaba “Departamento de Guerra”. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue rebautizado para prevenir su enfoque en aquel entonces.

Volver a cambiarlo, implicaría ahora también un coste elevado, al requerir actualización en la documentación oficial en las instalaciones militares estadounidenses de todo el mundo. Estos cambios de nombre de departamentos requieren la aprobación del Congreso, los republicanos, que controlan ambas cámaras, apenas han mostrado oposición a estas iniciativas de Trump.

El propio Trump ha defendido la propuesta como una forma de recuperar el "espíritu guerrero" del país. "Defensa es demasiado defensiva. Queremos ser defensivos, pero también ofensivos si es necesario", ha afirmado Esto ha despertado el rechazo de los demócratas, quienes los acusan de utilizar las fuerzas armadas estadounidenses como rédito político.

