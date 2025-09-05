Hamás publica un vídeo con otros dos rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza

Las Brigadas Ezeldín al Qasam, el brazo armado de Hamás, han publicado este viernes un video de dos ciudadanos israelíes capturados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y que continúa cautivos en la Franja de Gaza. En el video, los rehenes Guy Gilboa-Dalal y Alon Ohel, identificados por el diario palestino 'Filastin', pueden verse en el interior de un vehículo en la ciudad de Gaza.

En la grabación, Gilboa-Dalal afirma llevar 22 meses en cautiverio, lo que revela que le vídeo ha sido grabado recientemente, en medio del recrudecimiento de los ataques israelíes sobre la ciudad. La grabación, titulada como "El tiempo se acaba", el rehén israelí dice que él tanto como "el resto de rehenes y dos millones de gazatíes hacen frente a dificultades", a la vez que critica al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por sus decisiones en lo relativo a la ofensiva, incluyendo el plan para conquistar la ciudad de Gaza.

Gilboa-Dalal fue visto por última vez en febrero de 2025, en un proceso de liberación de varios secuestrados durante el alto al fuego pactado entre Israel y Hamás (y que el Ejército israelí rompió el 18 de marzo).

El comunicado de Hamás

Por su parte, Hamás publicó un comunicado en el que denunciaba la "brutal guerra de exterminio por parte de la entidad fascista de ocupación contra civiles inocentes e infraestructura en Gaza entre en su 700º día, con su ejército terrorista continuando sus sangrientas masacres, que dejan decenas de miles de mártires y desaparecidos, en su mayoría niños y mujeres".

"Su maquinaria de guerra incrementa su destrucción de ciudades en la Franja, especialmente con el bárbaro ataque y destrucción al que está siendo sometida la ciudad de Gaza», ha manifestado el grupo islamista, que ha acusado al Gobierno del "criminal de guerra Netanyahu", de "violar todas las leyes internacionales y las normas humanitarias diseñadas a proteger a los civiles en las guerras".

"La guerra del criminal Netanyahu se ha centrado en atacar y asesinar a civiles inocentes, destruir hospitales, escuelas, panaderías, centros de distribución de ayuda, refugios y tiendas de campaña, asesinando de forma deliberada a miles de civiles y trabajadores humanitarios, incluidos miembros del personal médico, Protección Civil, periodistas y trabajadores de ayuda, en unos crímenes de guerra sin precedentes".

"Las violaciones cometidas por el Ejército terrorista de ocupación en la Franja suponen actos de genocidio, limpieza étnica y desplazamiento forzoso que son declarados y llevados a cabo abiertamente por el Gobierno de ocupación, en un desafío flagrante a la comunidad internacional y a los pilares sobre los que se construye el sistema internacional de valores y leyes".

Hamás ha insistido en sus críticas contra Estados Unidos por su "responsabilidad en el genocidio en la franja de Gaza por su apoyo unilateral a Israel", y ha vuelto a acusar a Netanyahu de "obstruir" los esfuerzos de los mediadores para alcanzar un nuevo alto el fuego con el objetivo de "continuar con sus planes de genocidio y desplazamiento en una guerra interminable que beneficia la agenda de su Gobierno fascista, a costa de la vida de sus prisioneros en la franja de Gaza".

Por último, han exigido a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades", y tome cartas en el asunto para hacer frente a las acciones de Israel, que "debe rendir cuentas por sus crímenes contra la humanidad. Los comunicados condenando la agresión, el genocidio y el hambre no son ya suficientes. Son necesarios pasos y medidas punitivas para disuadir a la ocupación. Si no paga un alto precio, continuará con sus crímenes, indiferente a todas las posturas y protestas internacionales", aseveran.

Hasta la fecha, los ataques perpetrados por Israel sobre la Franja de Gaza han dejado más de 64.200 palestinos muertos y más de 161.000 heridos, según las autoridades gazatíes.

