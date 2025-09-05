Francia pide a sus hospitales que se preparen en caso de guerra de cara a marzo de 2026

El Ministerio de Salud francés ha invitado a diferentes agencias regionales de salud del país a prepararse para una posible "intervención (militar) importante" de aquí a marzo de 2026. Según recogen varios medios franceses, esta información fue revelada por el medio 'Le Canard Enchaîné', donde dicho ministerio pide que los hospitales estén preparados para acoger a miles de soldados heridos.

Según el documento al que tuvo acceso 'Le Canard Enchaîné' y recoge otros medios como 'Le Figaró', Francia podría ser la base de retaguardia de un conflicto a gran escala en los próximos meses, por lo que el país debe estar preparado para acoger a cientos de miles de soldados y extranjeros heridos. El Ministerio de Sanidad estaría estudiando la puesta en marcha de centros médicos cerca de puertos o aeropuertos para "reenviar" a los militares "a su país de origen".

A su vez se hace mención a la formación destinada a los sanitarios para concienciarles "sobre las limitaciones de un período de guerra marcado por la escasez de recursos,el aumento de las necesidades y la posible repercusión en nuestro territorio" y la gestión de "trastornos postraumáticos y el sector de la medicina física y la rehabilitación".

Un portavoz del gobierno galo dijo al medio 'Euronews' que el trabajo del Ministerio de Salud es prepararse ante las "amenazas que el sistema de salud podría enfrentar", entre ellas epidemias, crisis ambientales y "riesgos maliciosos" . Por lo tanto, este portavoz dijo que los sanitarios franceses debería de estar preparados para tratar a pacientes militares.

Se estima entre 10.000 y 50.000 hospitalizados entre 10 y 180 días

Según 'Le Canard Enchaîné', se advierte de que se podrían llegar a hospitalizar entre 10.000 y 50.000 hombres en un periodo de 10 a 180 días por lo que y que en el contexto global presente, "es necesario anticipar las modalidades de asistencia sanitaria en situaciones de conflicto de alta intensidad" según detalla el Ministerio de Sanidad en dicho documento.

Catherine Vautrin, ministra de Sanidad de Francia: "Es totalmente normal que el país se anticipe a las crisis"

Por su parte, según recogen medios franceses, la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin no niega la existencia de dicha carta y afirmó en la televisión BFMTV: "Los hospitales se preparan constantemente para epidemias, acogidas (...) Es totalmente normal que el país se anticipe a las crisis, a las consecuencias de lo que está sucediendo. Es parte de la responsabilidad de las administraciones".

"Es necesario anticipar las modalidades de apoyo sanitario en situaciones de conflicto de alta intensidad", añade.

