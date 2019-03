Diseñan en Suecia un ataud musical para quienes quieran ser enterrados con su música favorita

Si alguna vez han soñado con música celestial, ahora la tienen a la alcance de su mano. Aunque eso sí, tal vez prefieran esperar un poco para comprobar cómo suena.

Este empresario sueco comercializa ya el ataud con hilo musical. LLeva incorporados varios altavoces -con su correspondiente amplificador y subwoofer- para que los melómanos que lo deseen puedan llevarse la banda sonora de su vida hasta la muerte.

Además, este reproductor le dará la posibilidad a sus familiares y amigos para ir actualizando las canciones y temas cuando sus grupos favoritos saquen nuevo disco.

Ya hay más de uno en Estados Unidos que ha llamado por curiosidad: "No hemos vendido nada todavía, pero ya hay alguien que quiere una pantalla incorporada para poder ver la última temporada de su serie favorita. Yo no me río, porque es cierto. Estoy seguro de que lo venderemos"

Y qué mejor cliente para promocionar este sarcófago sonoro que una verdadera estrella del Rock: "Ozzy Osbourne o Keith Richards deberían comprar uno. Alguien debería hacerlo. Esto es auténtico rock 'n' roll". Por el momento hacen falta 23.000 euros para poder convertirse en el Dj de tu propia música celestial.