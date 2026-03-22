Diez años de los atentados de Bruselas: el pulso de la seguridad europea ante el terrorismo yihadista

El 22 de marzo de 2016 marcó un punto de inflexión en la memoria reciente de Europa. Aquella mañana, Bruselas dejó de ser solo la capital política de la Unión para convertirse en símbolo de una amenaza que llevaba años gestándose en suelo europeo. Una década después, el aniversario invita no solo al recuerdo de las víctimas, sino también a la reflexión sobre cómo esos atentados influyeron en la estrategia común frente al terrorismo yihadista.

Bruselas, 7:58: cuando el día se quebró

A las 7:58 de la mañana, dos explosiones sacuden la zona de salidas del aeropuerto de Zaventem. Minutos después, una tercera bomba estalla en un vagón del metro en la estación de Maelbeek, situada en pleno barrio europeo, a escasos metros de las instituciones comunitarias. Más de 30 personas pierden la vida y cientos resultan heridas.

La coordinación de los ataques, dirigidos contra infraestructuras civiles y cotidianas, evidencia la voluntad de sembrar el terror en espacios abiertos y vulnerables, alterando la normalidad diaria en el corazón de Europa.

Europa como objetivo estratégico

El terrorismo yihadista situó a Europa en su punto de mira no solo por su peso político y económico, sino por lo que representa: sociedades abiertas, pluralidad religiosa y cultural, libertades civiles y proyección internacional. Atacar capitales europeas supone amplificar el impacto mediático y simbólico, además de alimentar discursos de polarización interna.

Bruselas, sede de las principales instituciones de la Unión Europea, encarnaba ese valor añadido: golpear allí era lanzar un mensaje que trascendía las fronteras belgas.

Una década marcada por el terror

Los atentados de Bruselas se inscriben en una secuencia trágica que ya había golpeado a Europa en los años anteriores. El 11 de marzo de 2004, en Madrid, explosiones en trenes de cercanías dejan 192 víctimas mortales. El 7 de julio de 2005, la red de transporte de Londres sufre ataques suicidas con 56 fallecidos.

En 2015, París vive el asalto a la redacción de Charlie Hebdo en enero y los atentados coordinados de noviembre, con 130 muertos. En 2016, un camión arrolla a la multitud en Niza y un atentado similar golpea un mercado navideño en Berlín. En 2017, un atacante suicida actúa en Manchester y meses después se producen atropellos en Barcelona y Cambrils. Cada episodio reforzaba la percepción de una amenaza persistente y cambiante.

Un enemigo que muta: tácticas y desafíos

El terrorismo yihadista en Europa combina ataques coordinados y planificados con acciones de bajo coste y alto impacto, como atropellos masivos o agresiones con armas blancas. Se detectan células organizadas y también actores individuales inspirados por propaganda extremista.

La utilización de espacios cotidianos —aeropuertos, metros, conciertos, paseos marítimos— buscan maximizar el efecto psicológico. Esta diversidad de métodos, junto a la radicalización en entornos digitales y la dificultad de detectar procesos individuales, complica enormemente la prevención y pone a prueba a los servicios de inteligencia y seguridad.

De la reacción a la cooperación reforzada

Tras los atentados sufridos, la Unión Europea intensificó la cooperación policial y judicial, reforzó el intercambio de información entre Estados y desarrolló herramientas comunes como bases de datos compartidas de pasajeros aéreos y listas de vigilancia. Se endurecieron controles en infraestructuras críticas y se impulsaron programas de prevención de la radicalización.

Sin eliminar por completo la amenaza, la experiencia acumulada permitió avanzar hacia una respuesta más coordinada, anticipativa y tecnológica. Diez años después de Bruselas, la seguridad europea es más consciente, más conectada y preparada, aunque el equilibrio entre libertad y protección siga siendo uno de sus mayores desafíos.

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