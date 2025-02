Los diarios del horror: así actuaba Joël Le Scouarnec, el mayor pedarasta francés apodado por sus hijos como el doctor Jekyll y el mister Hyde

Se llama Joël Le Scouarnec, tiene 75 años y aprovechó su condición de cirujano para, presuntamente, violar o abusar de 299 menores de edad en Francia. Su relato es repugnante, pero lejos de ocultarlo o negarlo, en el primer día de juicio reconoció su responsabilidad en la mayoría de los casos. "En ningún caso el señor Le Scouarnec pretende eludir sus responsabilidades" aseguraba su abogado.

El "mayor pedófilo" de Francia cometió sus atrocidades en un lapso de tiempo de 25 años, sus víctimas entonces tenían una media de 11 años. Sus hijos frente al juez lo han apodado como el doctor Jekyll y el mister Hyde, pese a reconocer que ellos tuvieron una infancia feliz. "No puedo odiarlo porque no tengo nada que reprocharle como padre, a la vez que no puedo perdonar lo que hizo", dijo uno de sus dos hijos.

La exmujer niega conocer los hechos

También se sentó frente al juez la que fue su esposa durante 30 años. Marie-France Le Scouarnec, aseguró no saber nada: "Me pregunto cómo he podido no haberme dado cuenta de nada. Es una traición terrible la que cometió contra mí y mis hijos". Su testimonio ha resultado ser el plato fuerte en el que fue el tercer día del juicio. Las numerosas víctimas que lo siguieron mediante una pantalla en una sala cercana al tribunal vivieron momentos de gran dureza, como cuando el único amigo que reconoce tener el acusado minimizó su dolor, o cuando la exmujer pareció poner en duda muchos de sus testimonios al hacer referencia a su propio hijo, que sufrió abusos sexuales de su abuelo, le dijo que a algunos menores "les gusta eso".

Algunas tuvieron que abandonar la sala, fruto del gran dolor que se ven obligadas a revivir durante estos días, llevándose además un mazazo final cuando la exesposa de su verdugo aseguró sentirse también una víctima. Fue el punto álgido de una declaración dubitativa y con ciertas contradicciones. El único punto que dejó claro es que en ningún momento supo que el cirujano llevaba una doble vida, que el marido atento y responsableen casa abusaba y violaba a niños y niñas en los hospitales y clínicas en las que trabajaba.

Se trata de un relato que va de la mano con el que un día antes habían hecho dos de sus tres hijos, pero no con el de otros testigos. El hermano del acusado no ahorró en ataques a su excuñada. "Hay una persona que podría haber hecho que mi hermano fuera detenido, su mujer. Estaba al corriente de las actividades de su marido y no hizo nada", dijo, quien además consideró que su exmujer se casó "por la pasta" y que nunca quiso a su marido.

Él cree firmemente que la esposa no podía ignorar lo que ocurría, ni tampoco que Le Scouarnec había abusado de sus dos sobrinas, algo que era conocido en la familia y que llevó a la madre de las niñas a exigir al médico que se sometiera a un tratamiento. Sin embargo, no lo hizo, algo que para su hermano es imperdonable.

Las declaraciones del amigo

El amigo fue el único que mostró algo de humanidad con el pederasta: "Estas historias de bragueta no son mi problema (...) Qué quiere, ¿que me ponga a llorar? Lo hecho, hecho está, no puedo llorar por todo lo que ocurre en el mundo", dijo, haciendo que la sala se convirtiera en un hervidero de indignación. Llegó a herir a las víctimas y a sus familias.

Hasta el propio acusado, que desde la apertura del juicio reconoció gran parte de los delitos, se sintió "impactado" por las palabras de su "amigo": "Estoy conmocionado por tu aparente indiferencia hacia estas personas a las que he agredido, herido, que tendrán secuelas toda la vida por mis actos".

El libro de los horrores

El pasado año 2017, un vecino de 6 años lo acusó de violación. En el registro, las autoridades incautaron un diario que podría ser perfectamente el libro de los horrores. En él registraba los hechos y los datos de las víctimas, sus edades, e incluso la dirección de sus domicilios, así como el método de violencia empleado contra ellos, a menudo bajo la apariencia de formar parte de un tratamiento médico.

Cuarta jornada de juicio

El excirujano declara en la cuarta jornada del juicio en su contra por pederastia con 299 víctimas conocidas, a las que asaltó durante décadas aprovechando su actividad profesional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com