Día clave en el caso Daniel Sancho: la familia del colombiano Edwin Arrieta se personará en el juicio

Día clave en el caso de Sancho. Será el próximo lunes 13 de noviembre. El juez leerá los cargos que se le imputan. Si Sancho se declara culpable y reconoce los hechos vería reducida la condena de tal forma que podría pasar de una posible pena muerte a cadena perpetua o a muchos años de cárcel. Si no confiesa se iniciaría un procedimiento muy largo que culminaría en un juicio, probablemente en marzo del año que viene.

En el juicio, los abogados de la familia podrán preguntar al acusado y propondrán que testifiquen los padres de la víctima por videoconferencia, dada su avanzada edad y la dificultad de viajar desde Colombia a Tailandia. En este juicio la fiscalía llamaría a declarar a la empleada del supermercado que le vendió el cuchillo y el hacha a Sancho y la testigo que le alquiló el kayak y por el que pagó 1.000 dólares.

Al personarse la familia de Arrieta en la causa, los abogados podrán acceder al sumario y estar presentes en la vista oral, el 13 de noviembre, en la que el juez y el fiscal tailandés le comunicarán a Daniel Sancho, que está en prisión provisional desde el 7 de agosto, la acusación que pesa contra él.

¿Qué pide la familia de Edwin Arrieta?

El abogado de la familia Arrieta, Gonzalo Ospina, ha explicado que los padres "no quieren venganza pero sí que caiga todo el peso de la ley". Y que por sus "convicciones religiosas" no son partidarios de la pena de muerte aunque respetarán la decisión de la Justicia tailandesa. Si Sancho no pide perdón la familia no aceptaría la posibilidad de que termine de cumplir en España la condena impuesta en Tailandia. Los padres recurrirían la decisión.

La familia reclama una indemnización económica por la situación precaria en la que se han quedado. Los ingresos venían de Edwin como cirujano. El abogado ha asegurado que los familiares de Edwin Arrieta están destrozados. "Ha sido una pérdida muy triste y dura para una familia humilde".

La abogada colombiana Adriana Behaine añade que "la familia está muy afectada emocionalmente" y que para ellos es muy importante que el caso no quede impune y que puedan repatriar pronto sus restos para "darles cristiana sepultura".

Los abogados tailandeses han comentado que prevén una condena de pena de muerte. Puede pedir perdón al Rey de Tailandia para conmutar la condena por cadena perpetua aunque pasaría muchos años en la cárcel. La fiscalía tailandesa le acusa de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo de Arrieta.