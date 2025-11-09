Hamás asegura haber entregado el cuerpo de un soldado israelí retenido en Gaza desde 2014

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, aseguró este sábado que entregó en Rafáh, al sur de Gaza, el cuerpo de un soldado israelí que mantenía en su poder desde 2014. Según el grupo islamista, se trata de Hadar Goldin, un militar israelí que tenía 23 años cuando murió durante una emboscada el 1 de agosto de 2014, en plena ofensiva israelí en Gaza.

Goldin fue asesinado junto a otros dos compañeros y su cuerpo fue trasladado a un túnel bajo el control de Hamás. Su caso ha sido durante años una de las principales reclamaciones de Israel en las negociaciones con el grupo palestino, ya que era considerado el único rehén israelí retenido por Hamás que no fue capturado durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El cuerpo será entregado a la Cruz Roja

Por el momento, la identidad del cadáver no ha sido confirmada oficialmente. Hamás ha indicado que el cuerpo será entregado a la Cruz Roja que, a su vez lo trasladará al Ejército israelí para su traslado a un instituto forense. Allí se determinará si, efectivamente, se trata del soldado Hadar Goldin.

El grupo islamista no ha precisado cuándo realizará la entrega. Con Goldin, serían cinco los cuerpos de rehenes que continúan en poder de Hamás dentro de Gaza.

Hallan otros seis cuerpos junto al soldado

En el lugar donde supuestamente se encontraba Goldin se han hallado otros seis cadáveres, aunque ninguno corresponde a los rehenes israelíes desaparecidos. Imágenes difundidas por Al Jazeera muestran milicianos de Al Qasam y a personal con monos clínicos en la entrada de un túnel de Ráfah, zona que sigue bajo control del Ejército de Israel.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, se desplazó a la vivienda de la familia Goldin tras conocerse la noticia, según informó el diario 'Yedioth Ahrinith'. Hamás ha denunciado en varias ocasiones que las fuerzas israelíes impidieron el acceso a Ráfah mientras el grupo trataba de recuperar los restos del soldado.

Contexto del alto el fuego

Actualmente, en Ráfah permanecen más de un centenar de milicianos de Hamás atrapados tras la entrada de las tropas israelíes en la ciudad. Según el diario 'Haaretz', la Casa Blanca habría transmitido a Hamás que la entrega del cuerpo de Goldin "podría facilitar la salida" de entre 100 y 150 combatientes del grupo.

Un día antes, Hamás ya había entregado el cuerpo de Lior Rudaeff, sargento mayor retirado de 61 años que murió el 7 de octubre mientras defendía su kibutz, Nir Yitzhak, durante el ataque del grupo islamista. Desde el inicio del alto el fuego, más de 240 personas han muerto en Gaza, mientras la población civil sigue enfrentándose a una grave crisis humanitaria y a la escasez de ayuda internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.