Rusia ataca un puesto de control internacional en la frontera con Rumanía

Rusia ha atacado un puesto de control internacional en Orlivka, en la región ucraniana de Odesa y junto a la frontera con Rumanía. El puesto de control ha tendido que suspender temporalmente sus operaciones, según informó el Servicio de Aduanas de Ucrania.

"En la noche (...), el bombardeo enemigo con drones suicidas dañó la infraestructura del complejo de ferris en Orlivka", escribió en Telegram la agencia.

Asimismo explicó que por ello el puesto de control internacional "ha suspendido temporalmente sus operaciones". Aduanas añadió que actualmente se están tomando todas las medidas necesarias para eliminar las consecuencias.

Ataques a Ucrania

Rusia atacó anoche el norte, sur y este de Ucrania con un misil balístico y 104 drones de ataque. Los ataques impactaron en siete lugares, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte diario. Las fuerzas rusas lanzaron un Iskander-M desde la ocupada península de Crimea y drones tipo Shahed y Gerbera. Un total de 65 drones eran Shahed de tecnología iraní.

Las defensas antiaéreas lograron derribar 89 drones enemigos tipo Shahed y Gerbera, así como otros tipos, en el norte, sur y este del país. No obstante, se registraron 13 impactos de drones de ataque en seis ubicaciones, así como de un misil balístico en un lugar, admitió la Fuerza Aérea.

Dos muertos en Samara

En Rusia, al menos dos personas han fallecido y dos más han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones ucranianos. "Se ha producido un ataque con drones enemigos contra instalaciones industriales en la región de Samara. El enemigo tenía como objetivo instalaciones de combustible y energía. Las fuerzas de defensa aérea repelieron el ataque. Con profundo pesar informo de que dos personas han fallecido en un accidente con un dron en Sizran", ha informado el gobernador regional, Viacheslav Fedorishchev, en un breve comunicado.

Las personas heridas están recibiendo la asistencia médica pertinente y ha asegurado que los familiares de las víctimas recibirán toda la ayuda necesaria. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que "durante la noche de ayer, las fuerzas de defensa aérea en servicio destruyeron 69 vehículos aéreos no tripulados ucranianos del tipo avión".

