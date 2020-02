La desgarradora nota que dejó una joven de 27 años antes de morir de cáncer: "No quiero irme, amo mi vida"

Holly Butcher era una joven de 27 años que estaba a punto de morir de cáncer, suceso que ha ocurrido el pasado 3 de enero, y que decidió escribir una carta al mundo sobre cómo apreciar cada día, nota que su familia publicó en Facebook horas después de su fallecimiento.

La joven de Nueva Gales del Sur, en Australia, padecía un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer en los huesos y alrededor de ellos, y escribió que era extraño aceptar la muerte a una edad temprana porque se imaginaba envejeciendo. "Eso es lo que pasa con la vida, es frágil, preciosa, impredecible y cada día es un regalo, no un derecho dado", señalaba en la nota, y añadía que "los días pasan y esperas que sigan llegando, hasta que ocurra lo inesperado. Ahora tengo 27 años. No me quiero ir. Amo mi vida".

"Cada día es un regalo"

Según Holly, uno de los objetivos de su carta era que la gente dejara de preocuparse por el "estrés sin sentido en la vida", como quedarse atascada en el tráfico o tener una barriga temblorosa y pensar en alguien que se enfrente a problemas más difíciles: "Dejemos que todo eso se vaya... es tan insignificante cuando se mira la vida como un todo".

"Tomen un gran respiro de ese aire fresco australiano en sus pulmones, miren cuán azul es el cielo y cuán verdes son los árboles... piensen cuán afortunados son de poder hacer justamente eso: respirar", describía.

"Hay que trabajar para vivir no para vivir para trabajar"

Queriendo que la gente valorara más el tiempo, la joven de 27 años escribió que la gente debería "compartir su tiempo" con amigos y familiares y emplear el dinero en experiencias en lugar de comprar cosas materiales porque "hay que disfrutar y estar en momentos en lugar de capturarlos a través de la pantalla del teléfono". "La vida no está destinada a ser vivida a través de una pantalla ni tampoco se trata de obtener la foto perfecta... ¡disfruta del momento de la gente!", criticaba sobre el auge de la telefonía móvil, que impide a muchas personas de disfrutar el momento porque sólo están preocupados de grabarlo o fotografiarlo.

La joven, que alentaba a la gente a "trabajar para vivir no para vivir para trabajar", firmó recordando a todos que donaran sangre porque la ayudó a mantenerse con vida un año más por el que siempre estará "agradecida". "Este año tuve algunos de los mejores momentos de mi vida", concluía.