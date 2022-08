El desgarrador abrazo del hermano pequeño de 15 años a su hermano pequeño cuando este le cuenta que tiene cáncer terminal

Una imagen desgarradora que muestra a un chico de 15 años que sufre cáncer terminal junto a su hermano pequeño está dando la vuelta en redes sociales. Se trata del momento en que el joven le dice al pequeño que padece la enfermedad. El hermano abraza con fuerza mientras llora al chico y este le da un beso. Ian fue diagnosticado en 2019 un osteosarcoma, un tipo de cáncer de huesos incurable.

'Prayers for you' una organización que cuenta historias sobre pacientes con enfermedades terminales que busca la concienciación social y ayudar, difundió la imagen. En el texto se indica que "sin hablar, esta foto transmite un mensaje más fuerte de lo que las palabras nunca lo harán". La historia de Ian dio un giro cuando en noviembre de 2021 fue informado de que el cáncer que había superado con cirugía y quimioterapia se había extendido por todo su cuerpo.

"Al descubrir que el cáncer lo mataría, Ian comenzó a llorar. No tenía miedo de morir; de hecho, estaba bien con eso", destaca la publicación. "Lloró porque, como dijo en sus propias palabras; 'solo quiero hacer una cosa buena en el mundo antes de dejarlos a todos' ".

Una imagen desgarradora

La imagen que recorre las redes demuestra el amor eterno entre hermanos y el resquebrajante momento de dar una noticia de este calibre. El 'post' de la red social añade: "Llorando en esta foto está el hermano pequeño de Ian, Peter. Peter acababa de enterarse de la devastadora noticia de que sus días con su hermano mayor estaban contados. Sosteniéndolo tan fuerte como siempre y besándolo en la frente, Ian se agarró fuertemente y se disculpó con su hermano por no poder vencer el cáncer".

Desde Facebook las respuestas de ánimo y apoyo, aunque también pena, no han dejado de llegar: "Oh, ahora tengo el corazón destrozado" "Oh dios mío. Mi corazón. Ojalá todo el mundo pueda amar como Ian" "Dios esto ha roto mi corazón".