VÍDEO: Trump pierde la paciencia con una periodista en pleno vuelo: "Eres una persona muy odiosa"

Donald Trump ha vuelto a ser noticia por faltarle el respeto a una periodista que le preguntó en los habituales corrillos de prensa en el Air Force One por qué había enviado 5000 marines y marineros a Oriente Medio.

El presidente norteamericano no tardó en hacer una mueca y contestarle directamente a la reportera: "Eres una persona muy odiosa... venga tú, adelante", le dijo mientras daba paso a otro periodista.

La decisión de Trump de desplegar nuevas fuerzas en el estrecho de Ormuz se explican ante el creciente temor de que Irán despliegue más tropas terrestres a medida que se estrangula el suministro mundial de petróleo.

En la misma 'rueda de prensa' también afirmó que está "en contacto" con Irán, pero muestra dudas de que Teherán esté preparada para empezar unas negociaciones serias con las que poder poner fin a la ofensiva. Por otra parte, mencionó que ya había hablado con varios países para formar una coalición que patrulle el estrecho de Ormuz.

En conversaciones en el avión presidencial, Trump no especificó con qué países ha hablado, pero sí dijo que sería una operación que "comenzaría de inmediato" en cuanto se forme la coalición.

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