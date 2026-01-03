Los 'Delta Force', la unidad de élite que ha capturado a Maduro y su mujer en una "operación quirúrgica"

Estados Unidos ha llevado a cabo este sábado un ataque combinado contra La Guaira, Aragua, Miranda y Caracas, la capital de Venezuela. El Pentágono ha bombardeado de madrugada varias zonas militares y civiles provocando, según ha informado Delcy Rodríguez, varias víctimas mortales.

Mientras tanto, un grupo de élite lograba encontrar y capturar a Nicolás Maduro y su mujer, la abogada Cilia Flores, para subirles a una embarcación y ponerles rumbo a Nueva York, donde serán juzgados por "narcoterrorismo", en apenas dos horas.

Se trata de los 'Delta Force' un grupo militar al que Donald Trump fía sus operaciones especiales. Es difícil encontrarlos juntos, actúan de forma silenciosa y se disuelven después de cada operación.

Abu Bakr, Bin Laden y el Chapo Guzmán

En 2019 terminaron con la vida del líder islámico Abu Bakr al-Baghdadi, colaboraron en la búsqueda de Osama bin Laden y lograron capturar al Chapo Guzmán en 2016, entra otras operaciones.

Ahora han conseguido detener al líder del régimen en Venezuela y su mujer sin hacer ruido en una operación denominada como "quirúrgica".

Luchan contra el terrorismo con una máxima, la discreción

Los 'Delta Force' fueron creados en los años 60 y, junto a los Seals y la Marina estadounidense, han terminado con casi todos los enemigos de Estados Unidos.

Aseguran que su misión principal es terminar con el terrorismo y con las acciones de guerra "no convencional". Lo hacen bajo un nivel de secretismo máximo.