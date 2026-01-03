Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Venezuela informa de la muerte de civiles y militares tras el ataque de Estados Unidos: "Una agresión salvaje"

La vicepresidenta Delcy Rodríguez no ha querido dar cifras pero asegura que estos "se han convertido en mártires de nuestra patria".

La vicepresidenta de Venezuela pide una prueba de vida de Nicolás Maduro | EFE

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, ha informado de que el ataque de Estados Unidos a Venezuela ha provocado la muerte de militares y civiles "en los distintos puntos de los ataques" que han tenido lugar este sábado. No obstante, Rodríguez no ha confirmado el número de bajas oficial.

"Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles", ha explicado.

Trump y Estados Unidos planearon el ataque

Por otra parte, el propio Trump ha querido confirmar que "la operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", tal y como ha admitido en un mensaje en la red social Truth Social.

Además del ataque estadounidense en diferentes zonas del país, Trump ha asegurado que "Nicolás Maduro ha sido, junto con su mujer capturado y sacado por aire del país". A la vez, el gobierno venezolano ha indicado que las acciones se han producido en la capital, Caracas, y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

¿Dónde se han producido los ataques?

Tras lo sucedido, gran parte de los ciudadanos venezolanos ha reaccionado acudiendo a supermercados y a las gasolineras creándose una situación de caos en gran parte del país.

Venezuela, en estado de emergencia

Ante la situación, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha declarado el estado de movilización general y de emergencia nacional. La medida incluye el despliegue inmediato del mando de defensa en todos los estados y municipios del país, con el objetivo de reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta. En paralelo, el presidente venezolano ha ordenado iniciar una ofensiva diplomática.

