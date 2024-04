Juicio de Daniel Sancho en Tailandia: 15 días, más de 50 testigos, la declaración de Rodolfo Sancho y la ausencia de su ex novia Laura

Tras 8 meses de giros y más giros, llega por fin el juicio de Daniel Sancho. Este 9 de abril se inicia el proceso que decidirá el futuro del hijo del famoso actor Rodolfo Sancho.

Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto de 2023, cuando fue detenido en Tailandia por la muerte del doctor colombiano Edwin Arrieta.

Como última hora, la Policía Tailandesa ha confirmado que ha pedido una orden de arresto contra Big Joke, la cara más visible del caso Daniel Sancho desde que estalló en agosto pasado.

Cuánto durará el juicio de Daniel Sancho

El juicio a Daniel Sancho comenzará el próximo 9 de abril en la corte de Koh Samui y se extenderá unas 4 semanas. Habrá 4 sesiones semanales entre diario, de martes a viernes, por las cuales pasarán más de 50 testigos, entre ellos estaba prevista la presencia de la ex novia de Daniel Sancho, Laura. Sin embargo, hoy se ha descartado.

El proceso iniciará con un alegato inicial de la defensa, fiscalía y abogados de unos cinco minutos, y se cerrará el 3 de mayo con un alegato final de también 5 minutos que podrán hacer ambas partes implicadas.

Al juicio no podrán entrar cámaras, aunque sí periodistas y abogados, correctamente acreditados con sus visados de trabajo. Estos, sin embargo, no podrán tomar notas ni grabar y deberán cumplir con las estrictas normas culturales tailandesas como la vestimenta apropiada (pantalones largos y hombros cubiertos) o la ausencia de calzado dentro del juicio.

Está previsto que la declaración de Daniel Sancho se realice al final, una vez escuchados todos los testigos.

De qué delitos está acusado Daniel Sancho

Daniel Sancho está acusado por la fiscalía tailandesa de 3 delitos relacionados con la muerte del colombiano Edwin Arrieta: homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de documentación de la víctima (pasaporte)

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto en una de las islas más conocidas de la turística Tailandia, en Koh Phangan, famosa por celebrar la fiesta de la luna llena, la llamada Full Moon Party.

Daniel Sancho reconoció en un primer momento las acusaciones pero tras varios cambios de abogados su última versión es que la muerte de Edwin Arrieta fue un accidente en defensa propia.

Quiénes son los testigos

De los cerca de 50 testigos previstos, la Fiscalía contará con 28, incluidos los padres de la víctima Edwin Arrieta, y la defensa, por su parte, con 27 testigos.

Respecto al número o la identidad de los testigos, es posible que haya algún cambio hasta el inicio del juicio ya que hay algunos de ellos que fueron confirmados en un primer momento y que posteriormente han negado su participación en el juicio de Daniel Sancho, como por ejemplo el psiquiatra José Miguel Gaona o también la presencia de su ex novia Laura en Tailandia, que ya ha sido descartada.

Los padres de Edwin Arrieta declararán por videoconferencia debido a su edad. En el caso de la hermana de Edwin Arrieta se desconoce si viajará a Tailandia para testificar o estar presente en el juicio contra Daniel Sancho.

En el caso de Rodolfo Sancho, está citado a declarar por ambas partes, tanto por la defensa como por la acusación.

También se sabe que acudirán psicólogos, psiquiatras y peritos que declararán sobre el estado anímico y la salud mental de Daniel Sancho antes de viajar a Tailandia.

No se cree que declare o acuda al juicio Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, quien el pasado mes de febrero denunció al su ex pareja, y padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, por enviarle mensajes ofensivos y peyorativos a su móvil.

Cadena perpetua o pena de muerte

Ante el juez Daniel Sancho sólo ha reconocido descuartizar y ocultar el cuerpo, pero no asesinarlo con premeditación, por lo que parece que esta será la línea de defensa que seguirán sus abogados, que por cierto, no son ni Marcos García Montes, ni Carmen Balfagón ni Ramón Chipirrás. En Tailandia sólo se permite abogados tailandeses, por lo que ninguno de ellos podrá ejercer su defensa. Tendrá un abogado de oficio tailandés, el letrado Aprichat Srinuel (asignado por el juez el pasado 25 de noviembre) y un traductor, tal y como ha solicitado el hijo de Daniel Sancho, que no quería enfrentarse a un proceso tan decisivo sobre su vida sólo en inglés.

En Tailandia los delitos de los que está acusado el hijo de Rodolfo Sancho corresponden a la pena de muerte. Sin embargo, si la defensa consigue eliminar la premeditación - es decir, demostrar y convencer al juez de que los cuchillos, la sierra y las otras herramientas que compró Daniel Sancho antes del crimen no eran para matar a Edwin Arrieta - su pena podría bajar a cadena perpetua, al ser considerado un homicidio y no un asesinato,

En el caso de ser condenado a pena de muerte sólo le quedaría la opción de pedir perdón al Rey. En ese caso, a través de esa vía, que no es una opción inmediata ni está garantizada para todos los reos y casos, el Rey podría conmutar la pena a cadena perpetua.

Eso es lo que hizo Artur Segarra, el español condenado a muerte en Tailandia que todavía sigue en una prisión del país a la espera de ser trasladado a España tras ser conmutada su pena a cadena perpetua por el Rey de Tailandia y cumplir su parte de la pena acordada.

A pesar de los antecedentes y la dificultad del caso, Daniel Sancho ha ofrecido una entrevista desde la cárcel a EFE y se ha mostrado bastante convencido de lograr su libertad : "Me van a absolver porque se demostrará que la muerte de Edwin Arrieta fue en defensa propia"

El juicio terminará a principios de mayo pero para conocer la sentencia es posible que tengamos que esperar 4 ú 8 semanas más.

