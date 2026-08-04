Polonia pidió ayuda a la UE en 2021 por un caso similar al de Ceuta con Bielorrusia

En el otoño de 2021, miles de personas comenzaron a cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia a través del bosque de Białowieża. Desde el primer momento, el Gobierno polaco aseguró que no se trataba de una llegada espontánea de migrantes. Según Varsovia, el régimen de Aleksandr Lukashenko estaba facilitando su llegada para crear una crisis y desestabilizar al país.

Polonia tardó varias semanas en convencer a sus socios de la Unión Europea de que se enfrentaba a una operación organizada desde el exterior. Y, finalmente, consiguió que la UE reconociera que la inmigración estaba siendo utilizada como una herramienta política. Este apoyo permitió a Polonia tomar medidas más duras en su frontera.

En septiembre de 2021, el Gobierno polaco declaró el estado de excepción en las zonas cercanas a la frontera. También comenzó a construir una barrera de unos 180 kilómetros de largo y 5,5 metros de alto, que empezó a funcionar en 2022. La estrategia polaca no terminó con la construcción de la valla. El país mantuvo años después una política restrictiva en su frontera con Bielorrusia. Incluso después del cambio de Gobierno en 2023, la posición sobre el control de esta frontera se mantuvo en gran parte.

Reunión de urgencia

Otro aspecto importante fue el cambio en las normas europeas. La Unión Europea incorporó el concepto de "instrumentalización" de la inmigración a su nuevo marco sobre migración y asilo. Esta herramienta permite a los países responder de forma especial cuando consideran que un Estado extranjero está utilizando la llegada de migrantes para ejercer presión política.

El caso de Polonia puede ser un ejemplo para España ante la situación de Ceuta y Melilla. Los ministros de Interior de la Unión Europea se van a reunir por videollamada para abordar la evolución de la crisis migratoria. La experiencia polaca muestra que conseguir el apoyo de la UE puede ser clave para encontrar una respuesta más eficaz y duradera al conflicto.

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