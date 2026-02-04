Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ucrania destaca un inicio "productivo" de las conversaciones de paz a tres bandas con Rusia y EEUU

Representantes de los tres países se han reunido este miércoles en Abu Dabi para buscar la paz en Ucrania. Kiev señala que las conversaciones se han centrado en "medidas concretas y soluciones prácticas".

El Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y otros representantes ucranianos

El Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y otros representantes ucranianos | Europa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Estados Unidos, Rusia y Ucrania han reanudado este miércoles en Abu Dabi las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz que ponga fin a los ataques militares.

Rustem Umerov, secretario del Conejo Nacional de Defensa ucraniano, ha definido como "sustanciales y productivas" las conversaciones a tres bandas retomadas hoy en el país árabe, asegurando que han estado centradas en "medidas concretas y soluciones prácticas".

El jueves retomarán las conversaciones

Todos los bandos se han emplazado a retomar las conversaciones este jueves. Unas conversaciones que se centrarán en llegar a un acuerdo sobre el estatus de los territorios ucranianos situados al este del país y ocupados en estos momentos por fuerzas rusas. Este es, sin duda, uno de los temas que más fricción provocan entre Kiev y Moscú.

Las negociaciones no parecen tener fácil solución. De hecho, este mismo miércoles, Kiev y Moscú se han acusado mutuamente de no querer resolver el conflicto. Sergei Lavrov, ministro ruso de Exteriores ha dicho que "Zelenski no quiere la paz" si Ucrania sigue queriendo tropas europeas sobre el terreno como garantía de seguridad.

Trump asegura que Putin ha cumplido

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha afirmado que Vladimir Putin ha cumplido con no bombardear Ucrania durante una semana a pesar de los múltiples ataques que Kiev denuncia haber sufrido por parte de Rusia en los últimos días.

Antena3 Noticias

