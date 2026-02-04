Ucrania destaca un inicio "productivo" de las conversaciones de paz a tres bandas con Rusia y EEUU

Estados Unidos, Rusia y Ucrania han reanudado este miércoles en Abu Dabi las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz que ponga fin a los ataques militares.

Rustem Umerov, secretario del Conejo Nacional de Defensa ucraniano, ha definido como "sustanciales y productivas" las conversaciones a tres bandas retomadas hoy en el país árabe, asegurando que han estado centradas en "medidas concretas y soluciones prácticas".

El jueves retomarán las conversaciones

Todos los bandos se han emplazado a retomar las conversaciones este jueves. Unas conversaciones que se centrarán en llegar a un acuerdo sobre el estatus de los territorios ucranianos situados al este del país y ocupados en estos momentos por fuerzas rusas. Este es, sin duda, uno de los temas que más fricción provocan entre Kiev y Moscú.

Las negociaciones no parecen tener fácil solución. De hecho, este mismo miércoles, Kiev y Moscú se han acusado mutuamente de no querer resolver el conflicto. Sergei Lavrov, ministro ruso de Exteriores ha dicho que "Zelenski no quiere la paz" si Ucrania sigue queriendo tropas europeas sobre el terreno como garantía de seguridad.

Trump asegura que Putin ha cumplido

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha afirmado que Vladimir Putin ha cumplido con no bombardear Ucrania durante una semana a pesar de los múltiples ataques que Kiev denuncia haber sufrido por parte de Rusia en los últimos días.