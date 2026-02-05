La ciudad de Stuttgart, en Alemania, sufre un gran apagón: cortes en los trenes y problemas de tráfico entre las incidencias

La ciudad de Stuttgart, en el suroeste de Alemania, ha sufrido un importante apagón este jueves. La propia Policía ha comunicado la noticia a los ciudadanos, a los que advierte a los residentes que tengan especial cuidado al conducir, ya que los semáforos no funcionan. La Policía estaría controlando el tráfico.

En un primer momento, los operadores de la red eléctrica no no han realizado declaraciones sobre el incidente.

Los servicios de emergencia recibieron varias llamadas en relación a los sistemas de alarma contra incendios activados repentinamente debido a la incidencia, pero no se registran incendios. El acceso a internet también ha estado fuera de servicio en muchas oficinas de manera temporal.

Además, el tren ligero de Stuttgart se ha visto afectado, según precisa 'Welt', por este apagón. Según recoge el medio citado ,una testigo declaró a la Agencia de Prensa Alemana en Stuttgart que se encontraba sentada en un tren ligero que no pudo continuar su viaje durante varios minutos. "Se anunció que había un apagón y que el servicio se reanudaría en unos minutos", explicó la mujer.

