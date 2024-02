Cuatro meses de guerra entre Israel y Hamás: 27.000 muertes y cerca de 10.000 desaparecidos

Ya son cuatro meses de guerra ininterrumpida entre Israel y Gaza, estos han sido los momentos más destacados del conflicto.

El 7 de octubre de 2023 Hamás lanzaba un ataque sorpresa en Israel, lo hacían con acciones por todo el país, se infiltraron en comunidades fronterizas, bases militares y un festival que se celebraba al aire libre. Secuestraron a 240 civiles y mataron a 1200 personas en la ofensiva, se trata del ataque más mortífero contra el estado hebreo.

El conflicto bélico comenzó oficialmente tras el anuncio Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, a la población israelí: "Ciudadanos de Israel, estamos en guerra". Desde entonces someten a Gaza a un bombardeo constante, la han estado invadiendo por tierra y cortando el suministro de electricidad, combustible y alimentos. Durante estos 123 días solo hubo una pequeña tregua para intercambiar rehenes por presos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitaba el conflicto y dijo comprender la ira de Israel. También lo haría Pedro Sánchez, aunque condenando con sus declaraciones los bombardeos que se estaban llevando a cabo en Gaza. Entre las acciones del ejercito israelí destacan el descubrimiento del mayor túnel utilizado por Hamás, unos cuatro kilómetros de extensión a 50 metros de profundidad, este fue uno de los puntos de entrada para cometer el ataque del 7 de octubre. También la muerte de varios yihadistas a manos de soldados israelís disfrazados de médicos y pacientes en un hospital.

La población gazatí, en riesgo de hambruna, apenas tiene comida y siendo desplazados hasta el sur de la Franja intentan sobrevivir sin la ayuda de Naciones Unidas. y con la mayoría de los hospitales colapsados o en ruinas. La UNRWA advirtió que, por falta de financiación, no podría seguir ofreciendo allí ayuda humanitaria de ningún tipo. A pesar de los esfuerzos diplomáticos no se ha conseguido un alto el fuego definitivo. Los ataques hutíes en el Mar Rojo o el asesinato de numero dos de Hamás en Beirut, agravan la situación. Sin embargo Netanyahu se mantiene en su posición: "No debemos detener la guerra hasta completar todos sus objetivos".

Se cumplen cuatro meses de crisis humanitaria sin precedentes que dejan cerca de 10.000 civiles desaparecidos y más de 27.000 muertos, el 70% de ellos son mujeres y niños.