Cruz Roja despliega una clínica de emergencia en La Guaira para atender a una población de 30.000 personas

La respuesta de Cruz Roja ante la emergencia generada en Venezuela después del doble terremoto ha sido inmediata. A los equipos que ya están en el terreno desde el primer momento se suman este viernes un nuevo contingente. Un grupo de 14 personas que serán los responsables de desplegar una clínica de emergencia en La Guaira, la zona más afectada por la catástrofe.

Se prevé que el dispositivo esté operativo al menos durante cuatro meses. Entre los voluntarios hay médicos, enfermeros y expertos en apoyo psicosocial. Disponen de equipamiento médico para dispensar servicios clínicos diurnos a una población de más de 30.000 personas.

Dos de esos voluntarios son Patxi Allo y Emmanuel Marrero, ambos técnicos en unidad de emergencias y con amplia experiencia en catástrofes similares en todo el mundo. Forman parte de la asamblea de Cruz Roja de La Orotava en Tenerife y se suman al equipo que parte este mismo viernes rumbo a Venezuela. "Queremos estar operativos ya este fin de semana", nos cuenta Patxi. "Nuestro cometido es montar, mantener y poner en marcha la clínica para poder atender a una población de 30.000 personas en la zona. No solo a los afectados directamente por los terremotos, sino para cubrir cualquier necesidad sanitaria en la población".

Las necesidades sanitarias son ahora mismo la prioridad para la población, dado que incluso antes del terremoto los recursos ya estaban bastante mermados. Es por eso que se convierte en una prioridad para la población que en esto momento carece prácticamente de todo. En este sentido, Emmanuel apunta a que se trata de una instalación “completamente autónoma. Llevamos las carpas, medicamentos, materiales e incluso los vehículos que vamos a necesitar allí para atender a la población”

Este viernes un avión fletado por Cruz Roja Española parte de Madrid rumbo a la zona afectada para poder prestar apoyo a los afectados.

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