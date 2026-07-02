Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Hospitalizado

Hospitalizado Harvey Weinsted tras sufrir una insuficiencia cardíaca provocada por una neumonía

El exproductor fue condenado por violación y agresión sexual y recibió una sentencia de 16 años

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El exproductor estrella de Hollywood Harvey Weinstein, quien se encuentra en la cárcel desde hace dos semanas, ha sufrido un problema de salud y se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York en Estados Unidos, según el portal especializado TMZ.

Mientras se encontraba en prisión sufrió una insuficiencia cardíaca debido a una neumonía. El mismo medio asegura que las fuentes consultadas los médicos le han puesto una vía intravenosa, le han conectado un monitor cardíaco y le han administrado antibióticos para tratar su neumonía. Explican que lleva en torno a una semana recibiendo el tratamiento, y se encuentra mejor, pero no fuera de peligro.

El último informe médico expresa que Weinstein, de 74 años, tenía dificultades para respirar, y las autoridades lo llevaron de urgencia a la sección de prisiones del Hospital Bellevue en Manhattan, señala la cadena, que añaden que desde entonces ha estado recibiendo tratamiento en Bellevue.

En 2025 fue declarado culpable de un delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistenta de producción. El Tribunal Supremo de Nueva York lo condenó a un máximo de 25 años de cárcel. La que fuera asistenta del ganador del Óscar, Miriam Haley, lo acusó de practicarle sexo oral a la fuerza en el año 2006. No obstante, desde 2017, más de 80 mujeres también lo acusaron de agresión sexual.

Cuando sufrió el problema de salud se encontraba en el complejo penitenciario de Queens, a la espera de su sentencia en septiembre por una condena por agresión sexual de 2025. En los últimos años, ha sufrido varios problemas de salud en prisión.

El exproductor, tras ser condenado en 2020, se convirtió en el símbolo del movimiento #MeToo y recibir una sentencia de 23 años, pero fue anulada por el El tribunal de apelaciones de Nueva York en abril de 2024.

Dos años después fue declarado culpable en Los Ángeles de violación y agresión sexual y recibió una sentencia de 16 años. Sin embargo, su condena en Nueva York fue anulada en 2024, aunque fue declarado culpable nuevamente de agresión sexual en un nuevo juicio en 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El médico coronel Carlos Álvarez sobre el terremoto en Venezuela: "Por cantidad de víctimas, no he visto nada igual"

Antena 3 Noticias

Publicidad

Mundo

Imagen de la Guaira tras los terremotos de Venezuela

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Exteriores sube a 27 la cifra de españoles muertos en los terremotos

La respuesta de Cruz Roja tras el doble terremoto de Venezuela ha sido inmediata

Cruz Roja despliega una clínica de emergencia en La Guaira para atender a una población de 30.000 personas

Ola de calor en Estados Unidos, junio 2024

Una potente "cúpula de calor" dispara las temperaturas hasta los 40º en Estados Unidos para el 4 de julio

Detenidos varios policías en Venezuela por cometer saqueos durante las labores de rescate tras los seísmos
VENEZUELA

La indignación ciudadana crece en Venezuela entre la desesperación y las denuncias de abandono

Harvey Weinstein
Hospitalizado

Hospitalizado Harvey Weinsted tras sufrir una insuficiencia cardíaca provocada por una neumonía

Antena 3 Noticias
Venezuela

El médico coronel Carlos Álvarez sobre el terremoto en Venezuela: "Por cantidad de víctimas, no he visto nada igual"

El médico coronel de la Fundación SAMU, no descarta que se produzca un milagro y aparezcan más supervivientes, pero confiesa que los más razonable es que no se encuentren personas con vida.

Boda con un caimán.
México

VÍDEO: El alcalde de Oaxaca se casa con un caimán vestido de novia en un ritual

Se trata de una tradición ancestral del municipio mexicano para atraer lluvias, buenas cosechas y alegría.

Rescate Hernán

Así mantienen con vida a Hernán, sepultado bajo ocho plantas derrumbadas en el doble terremoto de Venezuela

Policía irlandesa

Condenado a cadena perpetua el 'youtuber' que asesinó a su novia embarazada fingiendo una emisión en directo como coartada

Imagen de archivo de un ataque en Kiev

Rusia lanza un ataque masivo contra Kiev que deja al menos 17 muertes y más de 50 heridos

Publicidad