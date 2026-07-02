Hospitalizado Harvey Weinsted tras sufrir una insuficiencia cardíaca provocada por una neumonía

El exproductor estrella de Hollywood Harvey Weinstein, quien se encuentra en la cárcel desde hace dos semanas, ha sufrido un problema de salud y se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York en Estados Unidos, según el portal especializado TMZ.

Mientras se encontraba en prisión sufrió una insuficiencia cardíaca debido a una neumonía. El mismo medio asegura que las fuentes consultadas los médicos le han puesto una vía intravenosa, le han conectado un monitor cardíaco y le han administrado antibióticos para tratar su neumonía. Explican que lleva en torno a una semana recibiendo el tratamiento, y se encuentra mejor, pero no fuera de peligro.

El último informe médico expresa que Weinstein, de 74 años, tenía dificultades para respirar, y las autoridades lo llevaron de urgencia a la sección de prisiones del Hospital Bellevue en Manhattan, señala la cadena, que añaden que desde entonces ha estado recibiendo tratamiento en Bellevue.

En 2025 fue declarado culpable de un delito de agresión sexual en primer grado contra una antigua asistenta de producción. El Tribunal Supremo de Nueva York lo condenó a un máximo de 25 años de cárcel. La que fuera asistenta del ganador del Óscar, Miriam Haley, lo acusó de practicarle sexo oral a la fuerza en el año 2006. No obstante, desde 2017, más de 80 mujeres también lo acusaron de agresión sexual.

Cuando sufrió el problema de salud se encontraba en el complejo penitenciario de Queens, a la espera de su sentencia en septiembre por una condena por agresión sexual de 2025. En los últimos años, ha sufrido varios problemas de salud en prisión.

El exproductor, tras ser condenado en 2020, se convirtió en el símbolo del movimiento #MeToo y recibir una sentencia de 23 años, pero fue anulada por el El tribunal de apelaciones de Nueva York en abril de 2024.

Dos años después fue declarado culpable en Los Ángeles de violación y agresión sexual y recibió una sentencia de 16 años. Sin embargo, su condena en Nueva York fue anulada en 2024, aunque fue declarado culpable nuevamente de agresión sexual en un nuevo juicio en 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.