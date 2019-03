El 'cowboy desnudo' de Nueva York anuncia su candidatura a las elecciones de 2012

Herman Cain ha renunciado a la lucha por convertirse en el candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2012. Se le acusa de varios escándalos sexuales y ha decidido retirarse. El que intentará llegar a la Casa Blanca es otro hombre al que le gusta la provocación. Es el conocido como "cowboy desnudo" de Nueva York.

En Nueva York están acostumbrados a verle por la plaza de Times Square con su guitarra y su peculiar atuendo de cowboy. Aunque en un futuro, la intención de Robert Burck es cambiar este escenario por la Casa Blanca.

"Hoy en defensa de la libertad individual, anuncio mi candidatura para las elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos de América en 2012",

Con ideas muy cercanas a las del partido conservador del Tea Party, Burck lo tiene claro, va a derrotar a Obama. Y para ello confía en el apoyo de quienes le han convertido en la atracción más visitada de la Gran Manzana, sólo por detrás de la Estatua de la Libertad y el Empire Estate Building.

"Fui a un estudio de fotografía y me dijeron, ey Robert, ¿por qué no tocas desnudo?, serás diferente. Fui sin ropa al día siguiente y me convertí en noticia, llené de cientos de dólares mi funda".

No es la primera vez que el peculiar artista hace públicas sus ambiciones políticas. En 2009 presentó su candidatura a la alcaldía de Nueva York, pero abandonó la carrera electoral en pocos meses. Por lo que habrá que esperar para ver si todo se queda de nuevo en un intento de ganar popularidad.