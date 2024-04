Contraataque de Israel a Irán, última hora en directo: aumenta la tensión en Oriente Próximo

Se esperaba este viernes llegó: Israel atacó Irán en la madrugada del viernes. Sin embargo, consistió en una ataque limitado que limitó el riesgo de una escalada de violencia y rebaja el temor a una guerra total en Oriente Próximo. No obstante, la comunidad internacional trabaja enérgicamente con todos los actores en el conflicto para evitar que la tensión vaya a más, puesto que un aumento de tensión puede llevar a consecuencias desastrosas.

Mientras, el mundo cada vez deja de mirar más a la situación dramática que continúa viviendo la población de Gaza, sin comida ni agua desde hace semanas, sin suministros médicos, con los hospitales e infraestructuras básicas destruidas por completo, los gazatíes luchan por sobrevivir cada día mientras Israel mantiene el bloqueo total y continúa bombardeando a la población civil, como a un grupo de niños que jugaba en el parque esta semana y cuyo ataque dejó a, al menos, once menores muertos y otros tantos heridos.

En Tel Aviv, por su parte, este sábado hay convocada una manifestación contra Benjamín Netanyahu y por la liberación de los rehenes israelíes que continúan secuestrados en Gaza desde el ataque de Hamás. Las últimas informaciones filtradas por el grupo terrorista confirman en el marco de las negociaciones de un alto al fuego que ya no hay 40 rehenes vivos, aunque no se sabe el número exacto de los que habrían sobrevivido a día de hoy.

El ataque de Irán a Israel

En la madrugada del viernes, fuentes estadounidenses alegaron que Israel lanzó varios misiles contra Irán, concretamente en una de las ciudades más importantes del país, Isfahán. Un ataque que había llegado en modo de respuesta por el ataque sufrido el pasado sábado.

Concretamente, el ataque sucedió pasadas las 3:00 horas de la mañana y la zona es donde se encuentra el instituto tecnológico nuclear iraní, una base aérea de ese país, aunque las instalaciones nucleares no sufrieron daños. Esta ciudad tiene casi dos millones de habitantes y es la tercera ciudad más poblada del país. Se encuentra a 400 kilómetros de Teherán.

Finalmente, Irán confirmó que sí que derribaron algunos drones y que hubo "fuertes explosiones" que se escuchaban en la provincia. La agencia Fars indicó que se trató de "tres explosiones" cerca de la base aérea de Shekari, al norte de Isfahán. La Agencia Espacial de Irán, más concretamente su portavoz, Hoseein Dalirian, alegaba ayer que "no hay reportes de un ataque con misiles por ahora". El jefe de prensa de la Embajada de Irán en España, por su parte, no confirmó que haya sucedido este ataque.

El presunto ataque sigue lleno de incógnitas. Israel no ha confirmado abiertamente su autoría. Solamente se conoce lo que un funcionario estadounidense informó al ABC sobre el impacto de misiles en Irán por parte de Israel.

Ahora los interrogantes giran en torno a cuál sería la respuesta de Irán en el caso de que llevase a cabo una. Según las diversas amenazas que se han intercambiado ambos países durante toda la semana, "en segundos" y "con armas no usadas hasta ahora". "Los sionistas deben saber que esta vez no tendrán 12 días y la respuesta que recibirán no será en horas o en días, se dará en segundos", aseguró en una entrevista el viceministro de Exteriores iraní hace unos días sobre un posible ataque de Israel a Irán.

